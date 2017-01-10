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DEER HUNTER CLASSIC для Android

DEER HUNTER CLASSIC 3.2.1 для Android

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Описание DEER HUNTER CLASSIC 3.2.1 для AndroidОписание   Скачать DEER HUNTER CLASSIC 3.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (43,42 Мб) Скриншоты DEER HUNTER CLASSIC 3.2.1 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика DEER HUNTER CLASSIC 3.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о DEER HUNTER CLASSIC 3.2.1 для AndroidОтзывы (17)  
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4.53 из 5, всего оценок - 96
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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DEER HUNTER CLASSIC - охотничий симулятор позволит вам насладиться всеми прелестями охоты на диких и экзотических зверей, присутствуют более 100 видов животных. У вас будет возможность путешествовать по местам от Тихоокеанского Северо-Запада до Центральноафриканских саванн и охотиться на экзотических животных.

В игре можно покупать новое оружие (пистолеты, винтовки, автоматы, арбалеты, луки) или же модифицировать существующее. Улучшению подвергаются практически все детали оружия: магазины, прицелы, приклады, стволы и др. Начните с охоты на безобидных оленей и в процессе игры встретите опасных волков, медведей и гепардов. 

Что нового в DEER HUNTER CLASSIC 3.2.1 для Android?
  • Режим PvP – испытайте свои навыки в соревнованиях с другими охотниками.
  • Лиги PvP со временем – соревнуйтесь в лигах, получайте награды и станьте лучшим охотником.
  • Уровни и модификации оружия – улучшайте ваше оружие и используйте модификации, чтобы создать уникальные пушки.
  • Ящики с орлами и новая валюта в виде орлов – представляем золотых и бриллиантовых орлов! Открывайте контейнеры с модификациями, чертежами и компонентами для улучшения.
Скриншоты DEER HUNTER CLASSIC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 24 704
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе DEER HUNTER CLASSIC

Трактор про DEER HUNTER 2014 2.11.0 для Android [24-10-2015]

Игра год назад была супер. Сейчас разработчики установили обновления и игра не работает на Андроид, зависает и вылетает, и так каждый раз. В общем, из конфетки сделали г.... Сношу к чёртовой бабушке со смартфона!
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kamil про DEER HUNTER 2014 2.9.0 для Android [14-04-2015]

igra super igral bez zboya do 18 region (пустыня тар) Spasido .pomogite pojalusta zagrujat 19 region eysli evo est. zarane spasiba.
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Hamlet про DEER HUNTER 2014 2.8.3 для Android [15-03-2015]

я играл в фейсбуке и был 17 регионе еще 72 уровне но ето уже 2 раз игра сама потерялось не знаю что сделат как пожаловатса администрацию скажите пожалуста!!!!!!!!!!!
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farog в ответ Hamlet про DEER HUNTER 2014 2.11.4 для Android [04-01-2016]

говно игра, после обновы вообще не пашет
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Dimass про DEER HUNTER 2014 2.6.1 для Android [27-11-2014]

Не устанавливается. SonyT2
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андрей про DEER HUNTER 2014 2.3.0 для Android [22-08-2014]

Игра перестает загружаться после рекламы очень много помех вовремя игры при переходе от одних условий другим исправте
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