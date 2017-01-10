DEER HUNTER CLASSIC - охотничий симулятор позволит вам насладиться всеми прелестями охоты на диких и экзотических зверей, присутствуют более 100 видов животных. У вас будет возможность путешествовать по местам от Тихоокеанского Северо-Запада до Центральноафриканских саванн и охотиться на экзотических животных.

В игре можно покупать новое оружие (пистолеты, винтовки, автоматы, арбалеты, луки) или же модифицировать существующее. Улучшению подвергаются практически все детали оружия: магазины, прицелы, приклады, стволы и др. Начните с охоты на безобидных оленей и в процессе игры встретите опасных волков, медведей и гепардов.