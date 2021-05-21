DEAD TRIGGER 2 для Android

Описание
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Оценка: 3.75/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 297 | Статистика
Размер:44,25 Мб
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DEAD TRIGGER 2 – продолжение популярного зомби-шутера на Android. Выживание человечества под угрозой после нашествия зомби, вам предстоит присоединиться к Глобальному Сопротивлению и попробовать спасти планету. В игре появились новые персонажи Оружейник, Медик, Ученый, Контрабандист и Инженер – они помогут вам открывать новые удивительные устройства и оружие.

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Отзывы о программе DEAD TRIGGER 2

Vitalik_romanyk про DEAD TRIGGER 2 1.0.0 для Android [19-03-2017]

Привет,игра действительно достойна внимания!!играл её как оригинал так и взломанную версии, оригиналом были некоторые проблемы так, как игра вылетала иногда и были некоторые глюки!с взломанной версией игры проблем как таковых не было! никаких глюков, вылетов и черных экранов!!
2 | 2 | Ответить

Дима про DEAD TRIGGER 2 0.09.0 для Android [23-12-2014]

Да потому что игра онлайн
2 | 3 | Ответить

dima про DEAD TRIGGER 2 0.07.0 для Android [04-09-2014]

Капец почему нужен интернет
2 | 2 | Ответить

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