Отзывы о программе DEAD TRIGGER 2

Vitalik_romanyk

Привет,игра действительно достойна внимания!!играл её как оригинал так и взломанную версии, оригиналом были некоторые проблемы так, как игра вылетала иногда и были некоторые глюки!с взломанной версией игры проблем как таковых не было! никаких глюков, вылетов и черных экранов!!

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