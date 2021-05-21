DEAD TRIGGER 2 для Android
|Оценка:
|3.75/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|MADFINGER Games
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 297 | Статистика
|Размер:
|44,25 Мб
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DEAD TRIGGER 2 – продолжение популярного зомби-шутера на Android. Выживание человечества под угрозой после нашествия зомби, вам предстоит присоединиться к Глобальному Сопротивлению и попробовать спасти планету. В игре появились новые персонажи Оружейник, Медик, Ученый, Контрабандист и Инженер – они помогут вам открывать новые удивительные устройства и оружие.
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Отзывы о программе DEAD TRIGGER 2
Vitalik_romanyk про DEAD TRIGGER 2 1.0.0 для Android [19-03-2017]
Привет,игра действительно достойна внимания!!играл её как оригинал так и взломанную версии, оригиналом были некоторые проблемы так, как игра вылетала иногда и были некоторые глюки!с взломанной версией игры проблем как таковых не было! никаких глюков, вылетов и черных экранов!!
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