CPU-Z для Android

CPU-Z 1.26 для Android

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Описание CPU-Z 1.26 для AndroidОписание   Скачать CPU-Z 1.26 для AndroidСКАЧАТЬ (1,42 Мб) Скриншоты CPU-Z 1.26 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика CPU-Z 1.26 для AndroidСтатистика   Отзывы о CPU-Z 1.26 для AndroidОтзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
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CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой архитектуре, количестве ядер, тактовой частоте и текущей загрузке ЦП.

Также с помощью программы можно узнать производителя и модель устройства, версию операционной системы, разрешение экрана, объем оперативной памяти, уровень заряда батареи, ее температуру и многое другое.

Что нового в CPU-Z 1.26 для Android?
  • Qualcomm Snapdragon 640 and 845 (Kryo 385).
  • Qualcomm Snapdragon 636, 660 (Kryo 260).
  • Exynos 9810 (M3).
  • ARM Cortex A55.
Скриншоты CPU-Z:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 14 244
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа CPU-Z отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе CPU-Z

alex про CPU-Z 1.17 для Android [22-12-2015]

После инсталляции при выходе из спящего режима стал самопроизвольно запускаться браузер с какими то непонятными ссылками, короче началось закидыванием рекламой!!!
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Константин про CPU-Z 1.0.4 для Android [02-02-2014]

Класс! Показывает информацию с акселерометра!
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Сергей про CPU-Z 1.0.4 для Android [07-12-2013]

отличная программа работает
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