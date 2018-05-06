Яндекс: Алиса 7.10 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

CCleaner 4.5.1 для Android

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные

Clean Master 6.11.1 для Android

Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,