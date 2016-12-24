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Яндекс.Браузер для Android

Яндекс.Браузер 16.11.0.649 для Android

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Описание Яндекс.Браузер 16.11.0.649 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Браузер 16.11.0.649 для AndroidСКАЧАТЬ (28,61 Мб) Скриншоты Яндекс.Браузер 16.11.0.649 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Яндекс.Браузер 16.11.0.649 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Браузер 16.11.0.649 для AndroidОтзывы (5)  
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4.35 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Яндекс.Браузер - мобильный браузер от компании Яндекс, с помощью которого серфинг по сети Интернет станет более комфортным и надежным. Программа обладает многими полезными функциями десктопной версии, как например умная поисковая строка, ускоренная загрузка страниц при медленном соединении и экономия трафика при помощи технологии Турбо, синхронизация данных, быстрый доступ к наиболее посещаемым веб-страницам и многое другое.

Блокировка рекламы позволяет избавиться от назойливых баннеров на интернет-страницах. Для этого необходимо подключить внешнее приложение-блокировщик. В режиме Инкогнито браузер не сохраняет пароли, данные для автозаполнения, поисковые запросы и адреса посещённых страниц.

Что нового в Яндекс.Браузер 16.11.0.649 для Android?
  • Чтобы вам было удобнее искать голосом, мы перенесли кнопку голосового поиска чуть ниже — под поисковую строку.
Скриншоты Яндекс.Браузер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 14 061
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа Яндекс.Браузер отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Яндекс.Браузер

сеня про Яндекс.Браузер 14.12.2125.9740 для Android [10-01-2015]

Динозавр со своими плюсами-турбо..есть младший брат-яндекс opera mini 7.5.4. Общая оценка 4.7.У dolphina 4.6.
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alex в ответ сеня про Яндекс.Браузер 15.6.2311.6088 для Android [15-01-2016]

Плюс яндекс браузер в том, что он сжимает ещё и видео, что существенно экономит трафик и увеличивает скорость загрузки.
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Борис про Яндекс.Браузер 14.12.2125.9740 для Android [03-01-2015]

А почему? Говно- не аргумент! Весит слишком дохирина?.. Это да. Оперативку хавает. А так ничо вроде.
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александр про Яндекс.Браузер 14.4.1750.13427 для Android [29-04-2014]

Лутше б он и не появлялся, говно просто говно!!!!!!
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Гость про Яндекс.Браузер 13.12.1599.12218 для Android [14-01-2014]

наконец-то он появился на softportal.com
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