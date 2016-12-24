Яндекс.Браузер - мобильный браузер от компании Яндекс, с помощью которого серфинг по сети Интернет станет более комфортным и надежным. Программа обладает многими полезными функциями десктопной версии, как например умная поисковая строка, ускоренная загрузка страниц при медленном соединении и экономия трафика при помощи технологии Турбо, синхронизация данных, быстрый доступ к наиболее посещаемым веб-страницам и многое другое.

Блокировка рекламы позволяет избавиться от назойливых баннеров на интернет-страницах. Для этого необходимо подключить внешнее приложение-блокировщик. В режиме Инкогнито браузер не сохраняет пароли, данные для автозаполнения, поисковые запросы и адреса посещённых страниц.