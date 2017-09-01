ChrisPC Win Experience Index - бесплатная утилита, с помощью которой можно самостоятельно измерить системный индекс производительности в Windows 8.1 и Windows 10 (в последних версиях Windows разработчики отказались от графической формы этого инструмента).

Значительно расширяет возможности стандартного индекса. Обладает простым понятным интерфейсом, быстро устанавливается и не требует никаких дополнительных настроек. Сразу после запуска можно посмотреть общую оценку производительности и по отдельности. Анализирует работу процессора, оперативной памяти, видеокарты и жесткого диска. Результат выдается по шкале от 1.0 до 9.9. Общий индекс производительности определяется по самому низкому значению.

Особенности приложения: