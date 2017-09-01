ChrisPC Win Experience Index для Windows

ChrisPC Win Experience Index 4.80

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ChrisPC Win Experience Index 4.80Описание   Скачать ChrisPC Win Experience Index 4.80СКАЧАТЬ (1,29 Мб) Скриншоты ChrisPC Win Experience Index 4.80Скриншоты (1)   Статистика ChrisPC Win Experience Index 4.80Статистика   Отзывы о ChrisPC Win Experience Index 4.80Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.46 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ChrisPC Win Experience Index - бесплатная утилита, с помощью которой можно самостоятельно измерить системный индекс производительности в Windows 8.1 и Windows 10 (в последних версиях Windows разработчики отказались от графической формы этого инструмента).

Значительно расширяет возможности стандартного индекса. Обладает простым понятным интерфейсом, быстро устанавливается и не требует никаких дополнительных настроек. Сразу после запуска можно посмотреть общую оценку производительности и по отдельности. Анализирует работу процессора, оперативной памяти, видеокарты и жесткого диска. Результат выдается по шкале от 1.0 до 9.9. Общий индекс производительности определяется по самому низкому значению.

Особенности приложения:

  • Измерение Индекса производительности Windows 10 и Windows 8.1.
  • Оценка компьютера в один клик.
  • Быстрый доступ к оценкам.
  • Результаты можно сохранить в виде JPEG изображения, текстового файла или скопировать в буфер обмена.
  • Ведет отдельный лог файл.
  • Проверяет производительность процессора, скорость работы оперативки, производительность игровой графики, скорость передачи данных с жестких дисков.
  • Высокая скорость тестирования.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
Скриншоты ChrisPC Win Experience Index:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 8 066
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

CPU-Z 1.80

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

FurMark 1.19.0.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4341 beta

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

NVIDIA Inspector 1.9.7.7

NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических

GPU-Z 2.2.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

скачать Adguard

Отзывы о программе ChrisPC Win Experience Index

Admin

Отзывов о программе ChrisPC Win Experience Index 4.80 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 