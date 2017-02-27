Xion Audio Player - простой и удобный в использовании аудиоплеер с достаточно хорошей точностью воспроизведения аудиодорожек. К отличительным особенностям плеера относится технология изменения внешнего вида обложки (скина) с использованием непосредственно .PSD-файла, на основе которого программа сама создает скин. В остальном все предельно просто: добавляете аудиотреки - плеер проигрывает.

Xion Audio Player не перегружен ненужными, "тяжелыми" опциями, имеет удобный интерфейс и самый необходимый функционал. Для любителей поэкспериментировать со звуком встроен 10-полосный эквалайзер с предварительными настройками и механизм замедления/ускорения проигрывания файла. Также поддерживается проигрывание плейлистов. Список воспроизводимых форматов обширен настолько, что перечислять их все не имеет смысла. Отметим лишь, что самые популярные конечно же включены: mp3, cda, flac, mp4, ogg, wav, wma и много других.