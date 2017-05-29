Gismeteo lite 1.1.3 для Android
Gismeteo lite – приложение покажет погодные условия по всему миру и предположительный прогноз на неделю. Можно быстро переключаться между локациями, смотреть
Погода Землетрясения Барометр 7.0.1 для Android
Погода Землетрясения Барометр - это уникальное сочетание инновационного дизайна и надёжного прогноза погоды от двух источников: Foreca и Intellicast. Неповторимой
Прозрачные часы и погода 0.99.02.48 для Android
Прозрачные часы и погода – информативное и полезное приложение с большим выбором виджетов заменит стандартные цифровые часы и покажет погоду. Вы можете менять цвет и
Расписание Погоды (RP5) 0.2.4 для Android
Расписание Погоды (RP5) – будьте в курсе погодных условий в своем регионе и по всему миру. Узнавайте прогноз и планируйте свое расписание в соответствии с погодой. В
Яндекс.Погода 5.4 для Android
Яндекс.Погода – приложение использует технологию Meteum Яндекс, что позволяет рассчитать локальный прогноз погоды – с точностью до дома, района или города. Может
Термометр 86.14 для Android
Термометр — приложение, показывающее точную температуру воздуха на улице в вашем населенном пункте. Уникальные алгоритмы получения информации делают эту программу