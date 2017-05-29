Анимированная карта погоды - полезное приложение для владельцев Android-девайсов, с помощью которого можно выбрать на анимированной карте любое интересующее место (например предполагаемой поездки) и узнать какая там ожидается погода на 10 дней, температура воды, сила ветра, информацию о количестве жителей в населенном пункте, пробках на дорогах и землетрясениях.

Просматривать на карте можно как текущие условия, так и прогноз погоды на завтра или на несколько дней или часов вперёд. При тапе по значку погоды, землетрясения или погодного предупреждения показывается детальная информация. Присутствует отображение дорожной обстановки, что будет очень полезно при выборе маршрута длительной поездки.

Требуется ОС Android 4.0 и выше.