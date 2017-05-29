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Анимированная карта погоды для Android

Анимированная карта погоды 1.2.1 для Android

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Описание Анимированная карта погоды 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать Анимированная карта погоды 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (9 Мб) Скриншоты Анимированная карта погоды 1.2.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Анимированная карта погоды 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Анимированная карта погоды 1.2.1 для AndroidОтзывы (1)  
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Анимированная карта погоды - полезное приложение для владельцев Android-девайсов, с помощью которого можно выбрать на анимированной карте любое интересующее место (например предполагаемой поездки) и узнать какая там ожидается погода на 10 дней, температура воды, сила ветра, информацию о количестве жителей в населенном пункте, пробках на дорогах и землетрясениях.

Просматривать на карте можно как текущие условия, так и прогноз погоды на завтра или на несколько дней или часов вперёд. При тапе по значку погоды, землетрясения или погодного предупреждения показывается детальная информация. Присутствует отображение дорожной обстановки, что будет очень полезно при выборе маршрута длительной поездки.

Требуется ОС Android 4.0 и выше.

Что нового в Анимированная карта погоды 1.2.1 для Android?
  • Добавлено качество воздуха для Москвы и ряда других городов Европы и Америки
  • Прогноз давления
  • Исправлена ошибка високосного года в 365-дневном архиве погоды
  • Настройка размера кнопок и значков
Скриншоты Анимированная карта погоды:

Статус программы Демо версия | Цена: 33 руб.
Ограничение в работе программы24 часа
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 725
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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Отзывы о программе Анимированная карта погоды

Sergey Barvinenko про Анимированная карта погоды 1.0.2 для Android [31-01-2014]

Как разработчик, буду рад ответить на вопросы о работе программы.
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