Анимированная карта погоды для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой) | Цена: 50 руб.
|Версия:
|2.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Elecont
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 551 | Статистика
|Размер:
|12,48 Мб
|СКАЧАТЬ
Анимированная карта погоды - полезное приложение для владельцев Android-девайсов, с помощью которого можно выбрать на анимированной карте любое интересующее место (например предполагаемой поездки) и узнать какая там ожидается погода на 10 дней, температура воды, сила ветра, информацию о количестве жителей в населенном пункте, пробках на дорогах и землетрясениях.
Просматривать на карте можно как текущие условия, так и прогноз погоды на завтра или на несколько дней или часов вперёд. При тапе по значку погоды, землетрясения или погодного предупреждения показывается детальная информация. Присутствует отображение дорожной обстановки, что будет очень полезно при выборе маршрута длительной поездки.
- Добавлены карты и таблицы приливов и отливов
- Добавлен семилетний архив погоды
- Добавлена тема дневной и ночной карты
- Добавлена панель навигации для слоев радаров и облачных спутников
- Добавлен график качества воздуха за последние 24 часа
- Исправлены некоторые ошибки и улучшен пользовательский интерфейс
Бесплатный и удобный погодный информер для Android-устройств - это точная метеостанция,...
Fancy Widgets – альтернативные виджеты украсят ваш девайс и проинформируют о важной...
Термометр — приложение, показывающее точную температуру воздуха на улице в вашем...
Красивое, простое и информативное приложение с прогнозами погоды, благодаря которому...
Погода для вашего региона и не только. Приложение можно охарактеризовать, как точное,...
Удобное в использовании приложение, отображающее погодные условия по всему миру и...
Отзывы о программе Анимированная карта погоды
Sergey Barvinenko про Анимированная карта погоды 1.2.1 для Android [24-12-2017]
Эд про Анимированная карта погоды 1.2.1 для Android [11-12-2017]
Классное приложение, единственное, что нашло и показывает погоду в моем населенном пункте- другие же просто не знают о его существовании.
2 | 2 | Ответить
Sergey Barvinenko про Анимированная карта погоды 1.0.2 для Android [31-01-2014]
Как разработчик, буду рад ответить на вопросы о работе программы.
2 | 2 | Ответить