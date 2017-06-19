RadioBOSS - это программа для автоматизации радиостанций, клубов, вечеринок и т.п. Широкие возможности программы позволяют использовать ее везде, где требуется музыкальное оформление. Программа может работать месяцами без вмешательства человека. Есть также детектор тишины, который не допустит тишины в эфире. Встроенный перекодировщик, граббер CD, музыкальная база и множество других функций делают эту программу очень полезным средством для управления вашей музыкальной коллекцией.

Программа поделена на 3 модуля:

Player - главный

Musical Database - сканирует диск на наличие музыкальных файлов, сохраняет список в базу данных. Обеспечивает быстрый поиск по любому полю, массовый редактор тегов, сортировка, статистика, фильтр и т.п.

Playlist Generator - автоматический генератор плейлистов. Вы задаете параметры - длительность (кол-во треков или длительность по времени), метод генерации, наличие рекламы, время ее выхода, часовые отбивки, джинглы, ротации... В результате получается готовый плейлист, который можно сразу запускать в эфир.

Основные возможности программы RadioBoss:

поддержка файлов mp3, wma, wav, ogg files, CD (.cda)

одновременная работа с двумя плейлистами - один играет, второй можно редактировать

встроенные эффекты: echo, reverb, flanger, tempo, pitch

12ти полосный эквалайзер

автоматический и индивидуальный кроссфейд

автоматический контроль громкости - все файлы играют на одной громкости

обрезание тишины в начале и конце трека

независимый второй выход - на вторую карту, разделение левого и правого каналов стерео (сплит) или выход на задние колонки

расписание

цветовая индикация в плейлисте (чтобы различать джинглы, рекламу и музыку)

перекодировщик файлов (mp3->wma etc...)

граббер CD

мультиязычный интерфейс (english, deutch, russian)

автоматическая генерация плейлистов...

В демонстрационной версии программы доступны все функции полной версии кроме сохранения и загрузки: плейлистов, профилей, списков расписаний и списков джинглов. Программа непрерывно работает не более 45 минут, потом закрывается.