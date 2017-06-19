RadioBOSS - это программа для автоматизации радиостанций, клубов, вечеринок и т.п. Широкие возможности программы позволяют использовать ее везде, где требуется музыкальное оформление. Программа может работать месяцами без вмешательства человека. Есть также детектор тишины, который не допустит тишины в эфире. Встроенный перекодировщик, граббер CD, музыкальная база и множество других функций делают эту программу очень полезным средством для управления вашей музыкальной коллекцией.
Программа поделена на 3 модуля:
Player - главный
Musical Database - сканирует диск на наличие музыкальных файлов, сохраняет список в базу данных. Обеспечивает быстрый поиск по любому полю, массовый редактор тегов, сортировка, статистика, фильтр и т.п.
Playlist Generator - автоматический генератор плейлистов. Вы задаете параметры - длительность (кол-во треков или длительность по времени), метод генерации, наличие рекламы, время ее выхода, часовые отбивки, джинглы, ротации... В результате получается готовый плейлист, который можно сразу запускать в эфир.
Основные возможности программы RadioBoss:
поддержка файлов mp3, wma, wav, ogg files, CD (.cda)
одновременная работа с двумя плейлистами - один играет, второй можно редактировать
В демонстрационной версии программы доступны все функции полной версии кроме сохранения и загрузки: плейлистов, профилей, списков расписаний и списков джинглов. Программа непрерывно работает не более 45 минут, потом закрывается.
Что нового в RadioBOSS 5.6.0.7?
Со списком изменений можно ознакомиться здесь https://www.radioboss.ru/rus/news/116.htm