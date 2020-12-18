Cubase для Windows
Cubase - мощнейший инструмент для профессионального создания, записи и микширования музыки. Присутствует возможность использовать наборы аудио источников, которые можно обрабатывать и экспортировать со всеми подключенными эффектами и настройками маршрутизации, имеется синхронизация между разными внутренними окнами приложения, функция удаленной записи VST Connect SE 5 и режим Scale Assistant, помогающий при сочинении партий правильно подобрать ноты на основании тональности песни и задействованных MIDI фрагментов.
Особенности Cubase:
- инструменты Groove Agent ONE и Beat Designer для создания и работы с битами;
- функция удаленной записи VST Connect SE 5 и режим Scale Assistant;
- возможность работы с одноголосыми вокальными партиями;
- наличие плагинов SuperVision, Imager, Squasher, SpectraLayers One;
- поддержка дисплеев высокого разрешения;
- конволюционный ревербератор VST3;
- функция "Експорт відео";
- работа с ритмическими и вокальными партиями;
- расширенные опции для обработки MIDI СС;
- поддержка всех популярных форматов файлов;
- поддержка протокола EUCON для подключения консолей Avid;
- расширенные возможности для композиций;
- и огромное количество других функций.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 581,99 EUR
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|Pro 11.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Steinberg
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|102,84 Мб
|СКАЧАТЬ
Voicemeeter Virtual Audio Mixer 1.0.7.4
Бесплатное приложение, которое функционирует как программный микшерный пульт, способный...
Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...
Virtual DJ 2020 b6106 / 7.4.7 Home / 6.1.2 Pro
Превратите свой домашний ПК в продвинутую DJ-студию с помощью приложения Virtual DJ. В вашем...
FL Studio (FruityLoops) 20.6.0.1458
FL Studio (FruityLoops) - Хорошо себя зарекомендовавшая программа, имеющая в себе синтезатор, драм...
MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим...
SunVox - небольшой, бесплатный, быстрый и мощный инструмент для создания музыки, который представляет собой секвенсор со встроенным модульным синтезатором и трекером...
Отзывы о программе Cubase
Admin
Отзывов о программе Cubase Pro 11.0.0 пока нет, можете добавить...