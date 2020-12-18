Cubase - мощнейший инструмент для профессионального создания, записи и микширования музыки. Присутствует возможность использовать наборы аудио источников, которые можно обрабатывать и экспортировать со всеми подключенными эффектами и настройками маршрутизации, имеется синхронизация между разными внутренними окнами приложения, функция удаленной записи VST Connect SE 5 и режим Scale Assistant, помогающий при сочинении партий правильно подобрать ноты на основании тональности песни и задействованных MIDI фрагментов.

Особенности Cubase: