Cubase для Windows

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Cubase - мощнейший инструмент для профессионального создания, записи и микширования музыки. Присутствует возможность использовать наборы аудио источников, которые можно обрабатывать и экспортировать со всеми подключенными эффектами и настройками маршрутизации, имеется синхронизация между разными внутренними окнами приложения, функция удаленной записи VST Connect SE 5 и режим Scale Assistant, помогающий при сочинении партий правильно подобрать ноты на основании тональности песни и задействованных MIDI фрагментов.

Особенности Cubase:

  • инструменты Groove Agent ONE и Beat Designer для создания и работы с битами;
  • функция удаленной записи VST Connect SE 5 и режим Scale Assistant;
  • возможность работы с одноголосыми вокальными партиями;
  • наличие плагинов SuperVision, Imager, Squasher, SpectraLayers One;
  • поддержка дисплеев высокого разрешения;
  • конволюционный ревербератор VST3;
  • функция "Експорт відео";
  • работа с ритмическими и вокальными партиями;
  • расширенные опции для обработки MIDI СС;
  • поддержка всех популярных форматов файлов;
  • поддержка протокола EUCON для подключения консолей Avid;
  • расширенные возможности для композиций;
  • и огромное количество других функций.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 581,99 EUR
Ограничение:30 дней
Версия:Pro 11.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:102,84 Мб
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