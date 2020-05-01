Music Maker для Windows

Music Maker 28.0.2.43

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Описание Music Maker 28.0.2.43Описание   Скачать Music Maker 28.0.2.43СКАЧАТЬ (4,49 Мб) Скриншоты Music Maker 28.0.2.43Скриншоты (5)   Статистика Music Maker 28.0.2.43Статистика   Отзывы о Music Maker 28.0.2.43Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Music Maker - мощное приложение для создания музыки, которое позволяет пользователю комбинировать звуки и лупы, использовать разнообразные программные музыкальные инструменты (струнные, басы, гитары, синтезаторы и пр.), записывать вокал, применять аудиоэффекты эффекты и многое другое.

Имеется более 425 бесплатных сэмплов и лупов, 4 дополнительные музыкальные библиотеки, 8 дорожек, поддержка многоядерных процессоров и расширенные возможности для крупных проектов, доступ к бесчисленным звуковым пулам, инструментам и др.

Ключевые особенности Music Maker:

  • Сочетание сэмплов и лупов практически всех музыкальных жанров простым перетаскиванием.
  • Создание и запись музыки.
  • Возможность подключить MIDI-клавиатуру или микрофон.
  • Возможность применить эффекты к сэмплам, лупам, инструментальным мелодиям и вокалу простым перетаскиванием.
  • Огромное количество музыкальных сэмплов и лупов (более 425).
  • Разнообразные программные инструменты, такие как струнные, басы, гитары, синтезаторы и многое другое.
  • Возможность быстро и в хорошем качестве записать вокал, рэп и игру на музыкальных инструментах.
Music Maker
Music Maker
Music Maker
Music Maker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 52
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры
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Отзывы о программе Music Maker

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