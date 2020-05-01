Music Maker - мощное приложение для создания музыки, которое позволяет пользователю комбинировать звуки и лупы, использовать разнообразные программные музыкальные инструменты (струнные, басы, гитары, синтезаторы и пр.), записывать вокал, применять аудиоэффекты эффекты и многое другое.
Имеется более 425 бесплатных сэмплов и лупов, 4 дополнительные музыкальные библиотеки, 8 дорожек, поддержка многоядерных процессоров и расширенные возможности для крупных проектов, доступ к бесчисленным звуковым пулам, инструментам и др.
Ключевые особенности Music Maker:
Сочетание сэмплов и лупов практически всех музыкальных жанров простым перетаскиванием.
Создание и запись музыки.
Возможность подключить MIDI-клавиатуру или микрофон.
Возможность применить эффекты к сэмплам, лупам, инструментальным мелодиям и вокалу простым перетаскиванием.
Огромное количество музыкальных сэмплов и лупов (более 425).
Разнообразные программные инструменты, такие как струнные, басы, гитары, синтезаторы и многое другое.
Возможность быстро и в хорошем качестве записать вокал, рэп и игру на музыкальных инструментах.