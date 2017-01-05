Бомжара - увлекательная игра, в которой пользователю в буквальном смысле слова предстоит преодолеть тернистый путь "из грязи в князи". Необходимо из унылого бомжа, живущего в коробке из под холодильника и собирающего бутылки по помойкам, эволюционировать в преуспевающего бизнесмена, обладающего собственной недвижимостью и рядом компаний с огромным количеством сотрудников.

Игроку следует внимательно следить за такими жизненно необходимыми показателями, как здоровье, сытость и настроение, не допуская чтобы они падали до нуля. Чтобы добиться благосостояния нужно в начале собирать бутылки, мыть машины и подметать дворы, но по мере обучения и увеличения рейтинга, можно открывать новые, более прибыльные и престижные, виды заработка.