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Respawnables для Android

Respawnables 4.9.0 для Android

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Описание Respawnables 4.9.0 для AndroidОписание   Скачать Respawnables 4.9.0 для AndroidСКАЧАТЬ (49,9 Мб) Скриншоты Respawnables 4.9.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Respawnables 4.9.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Respawnables 4.9.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Respawnables - увлекательный и динамичный шутер от третьего лица для Android-смартфонов и планшетов. Игрок может проходить и одиночные миссии (более 185 заданий), и попробовать сови силы в сетевом режиме. Присутствует 20 видов смертоносного оружия, обширное дерево умений, различные бонусы и перки, таблица игровых достижений, разнообразные игровые локации и многое другое.

В мультиплеере присутствует два режима: «Каждый за себя» и «Командный бой». Откройте все возможные достижения и делитесь ими через Twitter или Facebook. В социальных сетях также можно приглашать знакомых для участия в захватывающих перестрелках. 

Что нового в Respawnables 4.9.0 для Android?
  • Лучшее эксклюзивное оружие 2016: слова излишни.
  • Набор рожденного, чтобы красить: множество оформленного оружия плюс оригиналы.
  • Великолепная шестерка: она заменит сотни.
  • Броня оборотня: неплохо, да?
Скриншоты Respawnables:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 604
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D

Отзывы о программе Respawnables

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