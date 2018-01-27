MyPublicWiFi 5.1 MyPublicWiFi - программа, с помощью которой можно расшарить Wi-Fi с Вашего ПК, создав временную точку доступа, и при необходимости ограничить доступ пользователей к BlueSoleil 10.0.496.1 BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными Virtual Router 1.0.0.0 Virtual Router - полезное бесплатное приложение, с помощью которого вы сможете превратить свой компьютер в Wi-Fi спот (роутер для беспроводных сетей)

InSSIDer 4.3.9 / 3.1.2.1 Home InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор mHotspot 7.8.8.0 mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете превратить свой ноут или комп в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Теперь в SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.6.177 SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между разными устройствами, работающих на разных осях. Нет никаких ограничений