Программы для Windows » Сети » Wi-Fi, Bluetooth » SoftPerfect WiFi Guard 2.0.1
SoftPerfect WiFi Guard для Windows

SoftPerfect WiFi Guard 2.0.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SoftPerfect WiFi Guard 2.0.1Описание   Скачать SoftPerfect WiFi Guard 2.0.1СКАЧАТЬ (4,04 Мб) Скриншоты SoftPerfect WiFi Guard 2.0.1Скриншоты (3)   Статистика SoftPerfect WiFi Guard 2.0.1Статистика   Отзывы о SoftPerfect WiFi Guard 2.0.1Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SoftPerfect WiFi Guard - полезный и эффективный инструмент для защиты домашних сетей Wi-Fi от несанкционированного доступа и взлома. Это приложение поможет найти в сети все подключенные к ней компьютеры и устройства, выявив подключенные незаконно. WiFi Guard выступит дополнительной защитой домашней Wi-Fi сети, когда действия взломщика пароля не смогут остаться незамеченными, позволив своевременно себя обезопасить.

Основные возможности программы:

  • Выявление компьютеров и сетевых устройств с уведомлением активных из них.
  • Сканирование сети с определенным интервалом.
  • Предупреждение об обнаружении неизвестного устройства.
Скриншоты SoftPerfect WiFi Guard:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 8 253
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыWi-Fi, Bluetooth
ТОП-сегодня раздела "Wi-Fi, Bluetooth"
 

MyPublicWiFi 5.1

MyPublicWiFi - программа, с помощью которой можно расшарить Wi-Fi с Вашего ПК, создав временную точку доступа, и при необходимости ограничить доступ пользователей к

BlueSoleil 10.0.496.1

BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными

Virtual Router 1.0.0.0

Virtual Router - полезное бесплатное приложение, с помощью которого вы сможете превратить свой компьютер в Wi-Fi спот (роутер для беспроводных сетей)

InSSIDer 4.3.9 / 3.1.2.1 Home

InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор

mHotspot 7.8.8.0

mHotspot - небольшая, простая в использовании программка, с помощью которой вы сможете превратить свой ноут или комп в беспроводную точку доступа Wi-Fi. Теперь в

SHAREit 3.5.0.1144 / 4.0.6.177

SHAREit - отличная программа для быстрого и удобного обмена файлами в одной Wi-Fi сети между разными устройствами, работающих на разных осях. Нет никаких ограничений

скачать Adguard

Отзывы о программе SoftPerfect WiFi Guard

Надюшечка про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.7 [15-06-2017]

Сканирует норм, но как доступ-то отрубить?
2 | 2 | Ответить

James_d_Grees про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.4 [04-04-2015]

Прога отличная. Юзаю пару - тройку лет и никаких нареканий. Спс разрабам огромное. А у кого не пашет - прикупите руки на распродаже)))...и мозги.
| 2 | Ответить

Родимый про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.4 [22-07-2014]

Не пашет! на планшете зашёл в инет, прога ни чё не показала
| | Ответить

lyida про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.4 [03-07-2014]

Непонимаю тех людей которые говорят что не работает какая то программа.Причина не в программе а в вашей нездоровой системе.
| | Ответить

beggusha про SoftPerfect WiFi Guard 1.0.4 [17-04-2014]

На 7-ке работает как часы.спасибо.
| | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 