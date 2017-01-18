Qmmp - бесплатный аудиоплеер с простым и удобным интерфейсом, где основные функции реализованы в модульной структуре, а внешне напоминает популярнейший проигрыватель Winamp. Каждый модуль программы доступен для управления, тем самым плеер полностью настраивается "под себя", а при необходимости можно добавить и свои собственные модули.
Это относится и к воспроизведению дополнительных форматов, и к отображению новых тем, обложек альбомов и т.д. В целом, Qmmp, написанный с использованием библиотеки Qt, легко заменяет стандартные и менее "гибкие" аудиоплееры.
Основные возможности плеера:
Воспроизведение всех известных аудиоформатов.
Аналогичность интерфейса с Winamp.
Поддержка дополнительных возможностей через подключаемые плагины.
Вывод звука через ALSA, JACK, OSS4, PulseAudio и WaveOut (Win32).
Применение аудиоэффектов.
Присутствует эквалайзер, визуальные эффекты.
Воспроизведение потокового аудио через интернет.
Что нового в Qmmp 0.10.6?
использование http-заголовка 'icy-name' в качестве запасного варианта названия;
включена по умолчанию поддержка AAC в модуле ffmpeg;
исправлен парсер ADTS в модуле aac;
исправлена возможная ошибка сегментации;
исправлена поддержка потокового вещания в формате Ogg Opus;