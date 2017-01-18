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Qmmp для Windows

Qmmp 0.10.6

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Описание Qmmp 0.10.6Описание   Скачать Qmmp 0.10.6СКАЧАТЬ (12,99 Мб) Скриншоты Qmmp 0.10.6Скриншоты (7)   Статистика Qmmp 0.10.6Статистика   Отзывы о Qmmp 0.10.6Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Qmmp - бесплатный аудиоплеер с простым и удобным интерфейсом, где основные функции реализованы в модульной структуре, а внешне напоминает популярнейший проигрыватель Winamp. Каждый модуль программы доступен для управления, тем самым плеер полностью настраивается "под себя", а при необходимости можно добавить и свои собственные модули.

Это относится и к воспроизведению дополнительных форматов, и к отображению новых тем, обложек альбомов и т.д. В целом, Qmmp, написанный с использованием библиотеки Qt, легко заменяет стандартные и менее "гибкие" аудиоплееры.

Основные возможности плеера:

  • Воспроизведение всех известных аудиоформатов.
  • Аналогичность интерфейса с Winamp.
  • Поддержка дополнительных возможностей через подключаемые плагины.
  • Вывод звука через ALSA, JACK, OSS4, PulseAudio и WaveOut (Win32).
  • Применение аудиоэффектов.
  • Присутствует эквалайзер, визуальные эффекты.
  • Воспроизведение потокового аудио через интернет.
Что нового в Qmmp 0.10.6?
  • использование http-заголовка 'icy-name' в качестве запасного варианта названия;
  • включена по умолчанию поддержка AAC в модуле ffmpeg;
  • исправлен парсер ADTS в модуле aac;
  • исправлена возможная ошибка сегментации;
  • исправлена поддержка потокового вещания в формате Ogg Opus;
  • обновлён китайский упрощённый перевод.
Скриншоты Qmmp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 053
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе Qmmp

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