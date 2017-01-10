GameSwift - это приложение для улучшения скорости работы системы компьютера и оптимизации ее характеристик при использовании различных компьютерных игр. После применения GameSwift изменяются некоторые рабочие параметры компьютера, исправляются возможные ошибки и конфликты оборудования, которые приводили к замедлению системы.

Эта программа просканирует систему, а затем внесет определенные изменения в Windows, что позволит оптимизировать операционную систему так, как будто она заново переустановлена. К примеру, значительно улучшится качество графики, более экономно расходуется оперативная память, структурируется приоритетное использование процессора и другие изменения. Это позволит выжать всю доступную производительности компьютера, настроить наилучшим образом имеющееся в распоряжении "железо" и наслаждаться использованием самых современных игр без внесения изменений в сами игры.

Также хотелось бы отметить, что GameSwift является сочетанием сразу двух продуктов этого же разработчика - GameGain и PCMedik, которые при желании тоже можно использовать.