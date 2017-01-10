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GameSwift для Windows

GameSwift 2.1.9.2017

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Описание GameSwift 2.1.9.2017Описание   Скачать GameSwift 2.1.9.2017СКАЧАТЬ (2,94 Мб) Скриншоты GameSwift 2.1.9.2017Скриншоты (2)   Статистика GameSwift 2.1.9.2017Статистика   Отзывы о GameSwift 2.1.9.2017Отзывы (0)  
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3.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.60 из 5
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GameSwift - это приложение для улучшения скорости работы системы компьютера и оптимизации ее характеристик при использовании различных компьютерных игр. После применения GameSwift изменяются некоторые рабочие параметры компьютера, исправляются возможные ошибки и конфликты оборудования, которые приводили к замедлению системы.

Эта программа просканирует систему, а затем внесет определенные изменения в Windows, что позволит оптимизировать операционную систему так, как будто она заново переустановлена. К примеру, значительно улучшится качество графики, более экономно расходуется оперативная память, структурируется приоритетное использование процессора и другие изменения. Это позволит выжать всю доступную производительности компьютера, настроить наилучшим образом имеющееся в распоряжении "железо" и наслаждаться использованием самых современных игр без внесения изменений в сами игры.

Также хотелось бы отметить, что GameSwift является сочетанием сразу двух продуктов этого же разработчика - GameGain и PCMedik, которые при желании тоже можно использовать.

Что нового в GameSwift 2.1.9.2017?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты GameSwift:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $16.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 275
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе GameSwift

Admin

Отзывов о программе GameSwift 2.1.9.2017 пока нет, можете добавить...

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