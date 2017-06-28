HWMonitor PRO - бесплатная утилита для Android, с помощью которой можно с мобильного устройства контролировать до 10 компьютеров. С помощью программы можно отслеживать такие параметры как температура материнской платы, процессора (в том числе и для каждого отдельного ядра, если ЦП многоядерный), видеокарты, жесткого диска, скорость вращения вентиляторов, напряжение питания и пр.

Для мониторинга ПК необходимо, чтобы на компьютер была установлена десктопная версия HWMonitor, а в мобильной версии нужно указать имя ПК и его IP-адрес.