Приват24 5.17.04 для Android
Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте
GoPro App 2.12.2177 для Android
GoPro App - Android-приложение, которое позволяет дистанционно управлять камерой, просматривать фотографии и видео и делиться ими с друзьями
ASUS Remote Link 1.2m.4.150730 для Android
ASUS Remote Link – управляйте компьютером по Wi-Fi или Bluetooth с помощью своего Android-устройства. Учтите, что для работы утилиты ее необходимо установить на ПК и
Ассистент Дуся 2.1.0 для Android
Ассистент Дуся – персональный помощник может значительно упросить процесс использования устройства. Он поддерживает не только управление голосом и жестами, но и
Smart TV Remote 3.6.8 для Android
Smart TV Remote – проделав несложную процедуру установки и настройки приложения, вы превратите свое Android-устройство в универсальный пульт дистанционного
Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android
Avast Anti-Theft – потерянное Android-устройство перестанет быть слишком большой проблемой при установке этого отслеживающего приложения. С помощью GPS и других