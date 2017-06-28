HWMonitor PRO для Android

HWMonitor PRO 1.07 для Android

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Описание HWMonitor PRO 1.07 для AndroidОписание   Скачать HWMonitor PRO 1.07 для AndroidСКАЧАТЬ (2,52 Мб) Скриншоты HWMonitor PRO 1.07 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика HWMonitor PRO 1.07 для AndroidСтатистика   Отзывы о HWMonitor PRO 1.07 для AndroidОтзывы (0)  
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HWMonitor PRO - бесплатная утилита для Android, с помощью которой можно с мобильного устройства контролировать до 10 компьютеров. С помощью программы можно отслеживать такие параметры как температура материнской платы, процессора (в том числе и для каждого отдельного ядра, если ЦП многоядерный), видеокарты, жесткого диска, скорость вращения вентиляторов, напряжение питания и пр.

Для мониторинга ПК необходимо, чтобы на компьютер была установлена десктопная версия HWMonitor, а в мобильной версии нужно указать имя ПК и его IP-адрес.

Скриншоты HWMonitor PRO:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 672
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе HWMonitor PRO

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