LINE для iOS

LINE 7.1.0 для iPhone

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Описание LINE 7.1.0 для iPhoneОписание   Скачать LINE 7.1.0 для iPhoneСКАЧАТЬ (169 Мб) Скриншоты LINE 7.1.0 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика LINE 7.1.0 для iPhoneСтатистика   Отзывы о LINE 7.1.0 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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LINE - отличное приложение, позволяющее делать бесплатные звонки и отправлять бесплатные SMS абонентам по всему земному шару. Каких-либо ограничений по длительности звонков или количества SMS-сообщений нет, общайтесь хоть 24 часа в сутки.

Приложением поддерживается и видеосвязь, что позволяет видеть собеседника и максимально точно передать свои эмоции при разговоре. Отправку обычных SMS-ок в LINE можно превратить во что-то более красочное, яркое и веселое, нежели простой сухой текст, т.к тут легко и удобно добавить различные фотографии, иконки, смайлики и стикеры. Помимо этого, также Вы можете использовать LINE и для отправки не только текстовых, но и голосовых сообщений, если по каким-то причинам Ваш абонент не вышел на связь.

В разделе "Лента" можно продолжить общение с друзьями и близкими, рассказать о всех последних важных событиях в жизни в виде текстовой информации, фотографий, видео, или даже показать данные о местонахождении.

Стоит отметить, что при общении в LINE возникают расходы с интернет-трафиком, поэтому рекомендуется использовать безлимитный пакет интернет.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты LINE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 186
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Телефония, GSM - SMS, MMS, EMS...

Отзывы о программе LINE

Admin

Отзывов о программе LINE 7.1.0 для iPhone пока нет, можете добавить...

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