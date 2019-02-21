LINE - очередная разработка в сфере бесплатной коммуникации и общения, изначально спроектированная для мобильных платформ, но теперь доступная и для ПК под управлением Windows. Этот сервис предлагает бесплатные звонки и SMS-сообщения 24 часа в сутки - пользователь не ограничен ни временем длительности звонка, ни количеством отправляемых SMS. При этом поддерживается видеосвязь для голосового общения, что позволит передать больше эмоций при разговоре, а обмен SMS может использоваться как "один-на-один", так и в групповом чате. Кстати, отправку простых текстовых сообщений в этой программе можно превратить в яркую открытку, снабдив их интересными, веселыми и оригинальными стикерами, иконками и фотографиями.

Ну и естественно, что с помощью этого мессенжера легко делиться и передавать друзьям и близким фотографии, видео, голосовые сообщения, номера телефонов и другие данные. А раздел "Лента" позволит продолжить общение, ведь здесь можно разместить информацию о последних важных событиях в жизни, а также узнать, что новенького у друзей.

В целом, разработчикам LINE удалось создать весьма интересное кроссплатформенное приложение для бесплатного видеообщения и обмена текстовой информацией, которое может стать достойной альтернативой популярным сервисам Skype и Viber.