Ummy Video Downloader - отличный инструмент для скачивания на свой компьютер абсолютно любого видеоролика с популярнейшего медиапортала YouTube. Программа может сохранить на ПК непосредственно сам видеоклип, но при необходимости доступно загрузить только аудиодорожку, после чего в любое время и уже без доступа в интернет можно наслаждаться любимыми видео или музыкой в хорошем качестве.

Интерфейс приложения очень лаконичен, не содержит лишних установок и настроек, поэтому и работать с Ummy Video Downloader очень просто. Для скачивания ресурса нужно скопировать в YouTube его ссылку и вставить в главном окне приложения в специальную строку. После этого определите нужный для сохранения формат и нажмите "Скачать" - все остальное Ummy Video Downloader сделает сам. Определенно, с этим инструментом скачивать видеоклипы YouTube становится проще некуда.