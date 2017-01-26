Ummy Video Downloader - отличный инструмент для скачивания на свой компьютер абсолютно любого видеоролика с популярнейшего медиапортала YouTube. Программа может сохранить на ПК непосредственно сам видеоклип, но при необходимости доступно загрузить только аудиодорожку, после чего в любое время и уже без доступа в интернет можно наслаждаться любимыми видео или музыкой в хорошем качестве.
Интерфейс приложения очень лаконичен, не содержит лишних установок и настроек, поэтому и работать с Ummy Video Downloader очень просто. Для скачивания ресурса нужно скопировать в YouTube его ссылку и вставить в главном окне приложения в специальную строку. После этого определите нужный для сохранения формат и нажмите "Скачать" - все остальное Ummy Video Downloader сделает сам. Определенно, с этим инструментом скачивать видеоклипы YouTube становится проще некуда.
Павел Ковалёв про Ummy Video Downloader 1.7.2.2 [31-10-2016]
Полное дерьмо, а не программа! Попользуетесь - поймёте 3 | 2 | Ответить
Андрей про Ummy Video Downloader 1.7.1.0 [21-10-2016]
Nu ne znau, pochemu tak mnogo negativnih otzyvov? Vse kachaet, Hd toze. nikakoy virus ne ustavilsya. Vse nuznie video v 2 klika.
теперь понятно почему так много позитивных отзывов: сэйв фром слетел.. аваст бунтует... полный букет яндекса предлагается при установке... видно, упираться бесполезно...удалять стандартными методами нечего...
обойдите это ... стороной!!! 3 | 3 | Ответить
Nat про Ummy Video Downloader 1.7.1.0 [09-10-2016]
Nu ne znau, pochemu tak mnogo negativnih otzyvov? Vse kachaet, Hd toze. nikakoy virus ne ustavilsya. Vse nuznie video v 2 klika. | | Ответить
Валерий про Ummy Video Downloader 1.5.0.3 [19-07-2016]
Пробовал установить данную программу.
Замечания
1. С установкой, а порой и скачивании пытается установить какой-то вирус.
2. Установил на подопытный комп, так что же вы думали? она просто не качает видео с разрешением 1080. все время пытается втюхать в 720. а 720 я могу скачать и SaveForm, которая кстати легко встраивается в браузер.
Вывод - либо программа действительно написана со злым умыслом, либо пока еще в сыром виде.
Так или иначе, но вам пока пытаются повесить лапшу на уши, и некоторым уже это удалось сделать.
Короче - в топку! 6 | 1 | Ответить