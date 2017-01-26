Ummy Video Downloader для Windows

Ummy Video Downloader 1.7.2.4

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Описание Ummy Video Downloader 1.7.2.4Описание   Скачать Ummy Video Downloader 1.7.2.4СКАЧАТЬ (26,62 Мб) Скриншоты Ummy Video Downloader 1.7.2.4Скриншоты (3)   Статистика Ummy Video Downloader 1.7.2.4Статистика   Отзывы о Ummy Video Downloader 1.7.2.4Отзывы (29)  
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4.51 из 5, всего оценок - 88
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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Ummy Video Downloader - отличный инструмент для скачивания на свой компьютер абсолютно любого видеоролика с популярнейшего медиапортала YouTube. Программа может сохранить на ПК непосредственно сам видеоклип, но при необходимости доступно загрузить только аудиодорожку, после чего в любое время и уже без доступа в интернет можно наслаждаться любимыми видео или музыкой в хорошем качестве.

Интерфейс приложения очень лаконичен, не содержит лишних установок и настроек, поэтому и работать с Ummy Video Downloader очень просто. Для скачивания ресурса нужно скопировать в YouTube его ссылку и вставить в главном окне приложения в специальную строку. После этого определите нужный для сохранения формат и нажмите "Скачать" - все остальное Ummy Video Downloader сделает сам. Определенно, с этим инструментом скачивать видеоклипы YouTube становится проще некуда.

Скриншоты Ummy Video Downloader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 55 143
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Программа Ummy Video Downloader отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Ummy Video Downloader

Евгений про Ummy Video Downloader 1.7.2.2 [13-11-2016]

Вредоносная программа - не советую.
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Павел Ковалёв про Ummy Video Downloader 1.7.2.2 [31-10-2016]

Полное дерьмо, а не программа! Попользуетесь - поймёте
3 | 2 | Ответить

Андрей про Ummy Video Downloader 1.7.1.0 [21-10-2016]

Nu ne znau, pochemu tak mnogo negativnih otzyvov? Vse kachaet, Hd toze. nikakoy virus ne ustavilsya. Vse nuznie video v 2 klika.

теперь понятно почему так много позитивных отзывов: сэйв фром слетел.. аваст бунтует... полный букет яндекса предлагается при установке... видно, упираться бесполезно...удалять стандартными методами нечего...
обойдите это ... стороной!!!
3 | 3 | Ответить

Nat про Ummy Video Downloader 1.7.1.0 [09-10-2016]

Nu ne znau, pochemu tak mnogo negativnih otzyvov? Vse kachaet, Hd toze. nikakoy virus ne ustavilsya. Vse nuznie video v 2 klika.
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Валерий про Ummy Video Downloader 1.5.0.3 [19-07-2016]

Пробовал установить данную программу.
Замечания
1. С установкой, а порой и скачивании пытается установить какой-то вирус.
2. Установил на подопытный комп, так что же вы думали? она просто не качает видео с разрешением 1080. все время пытается втюхать в 720. а 720 я могу скачать и SaveForm, которая кстати легко встраивается в браузер.
Вывод - либо программа действительно написана со злым умыслом, либо пока еще в сыром виде.
Так или иначе, но вам пока пытаются повесить лапшу на уши, и некоторым уже это удалось сделать.
Короче - в топку!
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