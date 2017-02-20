Яндекс.Переводчик - онлайновый переводчик для Android, с помощью которого можно легко переводить как отдельные слова, так и целые предложения и фрагменты текстов. Приложение поддерживает синхронный перевод с более 80 языков в онлайне, в том числе таких популярных, как английский, немецкий, испанский, французский, русский и пр. Перевод с английского, немецкого, французского, турецкого, испанского или итальянского на русский можно осуществлять без подключения к интернету.

К достоинствам программы также следует отнести возможность прослушать озвученный перевод, наличие истории переводов, которая хранится на устройстве и доступна без соединения с сетью Интернет. Кроме этого при переводе отдельных слов Яндекс.Переводик предлагает для каждого слова толкование и примеры употребления. Фотоперевод распознает и переведет надписи на фотографии.