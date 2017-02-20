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Яндекс.Переводчик для Android

Яндекс.Переводчик 3.0 для Android

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Описание Яндекс.Переводчик 3.0 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Переводчик 3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,07 Мб) Скриншоты Яндекс.Переводчик 3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Переводчик 3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Переводчик 3.0 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 5
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Яндекс.Переводчик - онлайновый переводчик для Android, с помощью которого можно легко переводить как отдельные слова, так и целые предложения и фрагменты текстов. Приложение поддерживает синхронный перевод с более 80 языков в онлайне, в том числе таких популярных, как английский, немецкий, испанский, французский, русский и пр. Перевод с английского, немецкого, французского, турецкого, испанского или итальянского на русский можно осуществлять без подключения к интернету.

К достоинствам программы также следует отнести возможность прослушать озвученный перевод, наличие истории переводов, которая хранится на устройстве и доступна без соединения с сетью Интернет. Кроме этого при переводе отдельных слов Яндекс.Переводик предлагает для каждого слова толкование и примеры употребления. Фотоперевод распознает и переведет надписи на фотографии. 

Что нового в Яндекс.Переводчик 3.0 для Android?
  • Переводчик теперь использует компактные офлайн-пакеты — в сравнении со старыми они занимают в несколько раз меньше места. Загрузите пакеты и посмотрите новые в настройках, если нужен офлайн-режим.
  • Изменилось главное меню приложения: все его пункты разместились на вкладках внизу экрана.
  • Несколько новых языков: люксембургский, марийский, горномарийский, папьяменто, амхарский и коса.
  • Появилась поддержка некоторых возможностей Android 7: Shortcuts на рабочем столе и многооконный режим.
Скриншоты Яндекс.Переводчик:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 315
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
 Программа Яндекс.Переводчик отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Яндекс.Переводчик

строители соц жилья про Яндекс.Переводчик 2.0 для Android [25-12-2014]

Очень полезный переводчик.
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