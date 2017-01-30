RAR для Android

RAR 5.50build43 для Android

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Описание RAR 5.50build43 для AndroidОписание   Скачать RAR 5.50build43 для AndroidСКАЧАТЬ (4,84 Мб) Скриншоты RAR 5.50build43 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика RAR 5.50build43 для AndroidСтатистика   Отзывы о RAR 5.50build43 для AndroidОтзывы (0)  
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RAR - мобильная версия легендарного десктопного архиватора. В лучших традициях поддерживаются наиболее популярные и востребованные пользователями форматы архивов, такие как например RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.

Программа умеет распаковывать и создавать архивы (в том числе непрерывные), восстанавливать поврежденные архивы, определять производительность мобильного устройства, присутствуют функции шифрования, а также возможность использования нескольких ядер процессора для сжатия данных. Кроме того в настройках пользователь может выбирать тип сжатия, разбивать архив на несколько томов, задавать маску имени архива и многое другое.

Что нового в RAR 5.50build43 для Android?
  • Добавлена поддержка распаковки .lz и tar.lz архивов, созданных утилитой Lzip.
  • При распаковке или тестировании нескольких архивов сразу выводится общий индикатор выполнения операции. Раньше в таком случае выводился отдельный индикатор для каждого архива.
  • Длинное нажатие на кнопку Back не закрывало RAR в Android 7. Исправлено.
Скриншоты RAR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 069
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами - Архиваторы
 Программа RAR отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе RAR

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