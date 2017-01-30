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5 RAR - мобильная версия легендарного десктопного архиватора. В лучших традициях поддерживаются наиболее популярные и востребованные пользователями форматы архивов, такие как например RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ. Программа умеет распаковывать и создавать архивы (в том числе непрерывные), восстанавливать поврежденные архивы, определять производительность мобильного устройства, присутствуют функции шифрования, а также возможность использования нескольких ядер процессора для сжатия данных. Кроме того в настройках пользователь может выбирать тип сжатия, разбивать архив на несколько томов, задавать маску имени архива и многое другое. WinRAR для Windows

RAR для Mac Что нового в RAR 5.50build43 для Android?

Добавлена поддержка распаковки .lz и tar.lz архивов, созданных утилитой Lzip.

При распаковке или тестировании нескольких архивов сразу выводится общий индикатор выполнения операции. Раньше в таком случае выводился отдельный индикатор для каждого архива.

Длинное нажатие на кнопку Back не закрывало RAR в Android 7. Исправлено.