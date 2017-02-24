Soft4Boost AMPlayer 4.1.7.447 Описание СКАЧАТЬ ( 39,01 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

4.60 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 4.60 из 5

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5 Soft4Boost AMPlayer - отличный многофункциональный медиапроигрыватель аудио- и видеофайлов. Этот плеер очень прост в использовании и поддерживает практически все известные форматы медиаданных: для видео - AVI, MPEG, WMV, MP4, DVR-MS, MKV, FLV, OGG и др.; для аудио - WAV, MP3, FLAC, M4A, OGG, AAC, AMR и др. Кроме того, если Вы загрузите в список воспроизведения файлы изображений (форматы PNG, JPEG, TIFF, GIF и др.), то программа покажет и их в режиме слайд-шоу с интервалом 5 секунд. Кстати, при просмотре видеофайла можно очень быстро сделать скриншот, нажав на значок фотоаппарата на панели задач, что очень удобно. В общем, в управлении этот плеер достаточно удобен и универсален для воспроизведения любых типов файлов.



Основные возможности приложения: Воспроизведение наиболее широко используемых видеоформатов,

Проигрывание аудиофайлов и CD-дисков,

Просмотр изображений в виде слайд-шоу,

Создание списков воспроизведения в форматах M3U или PLS,

Использование и редактирование субтитров для видео,

Захват экрана и сохранение скриншота в один из графических форматов. Скриншоты Soft4Boost AMPlayer: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 6 151 Разработчик Soft4Boost Последнее обновление 24.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры - Плееры Отзывы о программе Soft4Boost AMPlayer Antonyo Воспроизводит без звука видео, если в нем несколько звуковых дорожек, а значит "-1"

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