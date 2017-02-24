Soft4Boost AMPlayer для Windows

Soft4Boost AMPlayer 4.1.7.447

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost AMPlayer 4.1.7.447Описание   Скачать Soft4Boost AMPlayer 4.1.7.447СКАЧАТЬ (39,01 Мб) Скриншоты Soft4Boost AMPlayer 4.1.7.447Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost AMPlayer 4.1.7.447Статистика   Отзывы о Soft4Boost AMPlayer 4.1.7.447Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4Boost AMPlayer - отличный многофункциональный медиапроигрыватель аудио- и видеофайлов. Этот плеер очень прост в использовании и поддерживает практически все известные форматы медиаданных: для видео - AVI, MPEG, WMV, MP4, DVR-MS, MKV, FLV, OGG и др.; для аудио - WAV, MP3, FLAC, M4A, OGG, AAC, AMR и др. Кроме того, если Вы загрузите в список воспроизведения файлы изображений (форматы PNG, JPEG, TIFF, GIF и др.), то программа покажет и их в режиме слайд-шоу с интервалом 5 секунд. Кстати, при просмотре видеофайла можно очень быстро сделать скриншот, нажав на значок фотоаппарата на панели задач, что очень удобно. В общем, в управлении этот плеер достаточно удобен и универсален для воспроизведения любых типов файлов.

Основные возможности приложения:

  • Воспроизведение наиболее широко используемых видеоформатов,
  • Проигрывание аудиофайлов и CD-дисков,
  • Просмотр изображений в виде слайд-шоу,
  • Создание списков воспроизведения в форматах M3U или PLS,
  • Использование и редактирование субтитров для видео,
  • Захват экрана и сохранение скриншота в один из графических форматов.
Скриншоты Soft4Boost AMPlayer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 151
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры

Отзывы о программе Soft4Boost AMPlayer

Antonyo про Soft4Boost AMPlayer 2.1.3.89 [15-09-2014]

Воспроизводит без звука видео, если в нем несколько звуковых дорожек, а значит "-1"
2 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Weather Watcher Live

EMDB

Light Alloy

SUMo

AIMP

USB Safely Remove

WavePad

Free Download Manager

Screamer Radio

Adguard

The Bat! Home

XviD4PSP

Connectify

ACDSee

Балаболка

Calibre

Viber

WinSCP

Artweaver

Notepad++

 
 