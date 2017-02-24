Soft4Boost AMPlayer - отличный многофункциональный медиапроигрыватель аудио- и видеофайлов. Этот плеер очень прост в использовании и поддерживает практически все известные форматы медиаданных: для видео - AVI, MPEG, WMV, MP4, DVR-MS, MKV, FLV, OGG и др.; для аудио - WAV, MP3, FLAC, M4A, OGG, AAC, AMR и др. Кроме того, если Вы загрузите в список воспроизведения файлы изображений (форматы PNG, JPEG, TIFF, GIF и др.), то программа покажет и их в режиме слайд-шоу с интервалом 5 секунд. Кстати, при просмотре видеофайла можно очень быстро сделать скриншот, нажав на значок фотоаппарата на панели задач, что очень удобно. В общем, в управлении этот плеер достаточно удобен и универсален для воспроизведения любых типов файлов.
Основные возможности приложения:
Воспроизведение наиболее широко используемых видеоформатов,
Проигрывание аудиофайлов и CD-дисков,
Просмотр изображений в виде слайд-шоу,
Создание списков воспроизведения в форматах M3U или PLS,
Использование и редактирование субтитров для видео,
Захват экрана и сохранение скриншота в один из графических форматов.