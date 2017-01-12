Speedtest.net - приложение для быстрого тестирования интернет-соединения Вашего устройства буквально в одно касание. Благодаря глобальной сетке программы, которая охватывает практически все участки Земли, в течении 30 секунд будут проанализированы скорости как получения, так и передачи данных, результат которых отобразится на экране.

Настроек как таковых тут нет, просто запустите тест и дождитесь его окончания. Все результаты сохраняются в истории, что достаточно удобно, т.к. бывает необходимость уточнить скорость соединения при различном местоположении.