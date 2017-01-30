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5 Яндекс.Диск - адаптированная под iOS-устройства версия популярного бесплатный облачного сервиса от Яндекса, которая позволяет использовать и просматривать фотографии, видеоклипы и документы в любой точке земного шара, где есть доступ в интернет. Для работы с сервисом необходима регистрация в Яндексе. Преимущества сервиса очевидны: для сохранения данных на устройство (или переноса с устройства) не нужны никакие провода, адаптеры и т.д. - все работает через интернет,

информация на облачном диске никогда не потеряется и "не испортится", как это может быть в случае потери или поломки самого устройства,

для того, чтобы поделиться файлом, можно просто отправить ссылку на него и сэкономить на интернете,

если используете несколько устройств, то вся информация мгновенно синхронизируется и становится доступной, как бы Вы ни использовали сервис. Для хранения своих данных каждому пользователю выделяется 10 Гб пространства, что более чем достаточно для размещения самых любимых и интересных фото и видео. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Яндекс.Диск для Windows Phone

Яндекс.Диск для Android