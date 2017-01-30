Яндекс.Диск для iOS

Яндекс.Диск 2.14 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Диск 2.14 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Диск 2.14 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (103 Мб) Скриншоты Яндекс.Диск 2.14 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Яндекс.Диск 2.14 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Диск 2.14 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Яндекс.Диск - адаптированная под iOS-устройства версия популярного бесплатный облачного сервиса от Яндекса, которая позволяет использовать и просматривать фотографии, видеоклипы и документы в любой точке земного шара, где есть доступ в интернет. Для работы с сервисом необходима регистрация в Яндексе. Преимущества сервиса очевидны:

  • для сохранения данных на устройство (или переноса с устройства) не нужны никакие провода, адаптеры и т.д. - все работает через интернет,
  • информация на облачном диске никогда не потеряется и "не испортится", как это может быть в случае потери или поломки самого устройства,
  • для того, чтобы поделиться файлом, можно просто отправить ссылку на него и сэкономить на интернете,
  • если используете несколько устройств, то вся информация мгновенно синхронизируется и становится доступной, как бы Вы ни использовали сервис.

Для хранения своих данных каждому пользователю выделяется 10 Гб пространства, что более чем достаточно для размещения самых любимых и интересных фото и видео.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Диск:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 303
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - другое

Отзывы о программе Яндекс.Диск

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Отзывов о программе Яндекс.Диск 2.14 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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