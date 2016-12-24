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Magisto для Android

Magisto 4.11.15530 для Android

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Описание Magisto 4.11.15530 для AndroidОписание   Скачать Magisto 4.11.15530 для AndroidСКАЧАТЬ (28,73 Мб) Скриншоты Magisto 4.11.15530 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Magisto 4.11.15530 для AndroidСтатистика   Отзывы о Magisto 4.11.15530 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Magisto - очень удобный видеоредактор для Android, с помощью которого можно легко создавать видеоролики из пользовательских фото- и видеофайлов, добавляя различные спецэффекты и накладывая аудиодорожки. Пользоваться программой очень просто - достаточно снять на встроенную камеру фото или видео (можно добавить из Галереи), подобрать звуковое сопровождение, выбрать тему, заголовок будущего ролика, после чего приложение самостоятельно отредактирует видео, при этом автоматически стабилизируя видео, добавляя фильтры, эффекты и переходы.

Готовым видео можно поделиться с друзьями на Facebook, Twitter, YouTube или отправить по электронной почте.

Что нового в Magisto 4.11.15530 для Android?
  • Пользуйтесь оптимизированной производительностью видео-редактора.
Скриншоты Magisto:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 023
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Magisto отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Magisto

настя про Magisto 3.11.8109 для Android [20-11-2015]

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