YouCut - удобный в использовании инструмент для редактирования и обрезки видео перед публикацией на различных социальных платформах, например YouTube, Instagram, Facebook и т.д.

Присутствует возможность объединять несколько фрагментов видео в один файл, обрезать видео до нужной длины, делить видео на отдельные фрагменты, регулируйте скорость воспроизведения, добавлять аудиодорожки и накладывать текст, а также имеются всевозможные видеофильтры и эффекты FX.

Ключевые особенности приложения: