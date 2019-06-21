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YouCut для Android

YouCut 1.313.77 для Android

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Описание YouCut 1.313.77 для AndroidОписание   Скачать YouCut 1.313.77 для AndroidСКАЧАТЬ (23,38 Мб) Скриншоты YouCut 1.313.77 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика YouCut 1.313.77 для AndroidСтатистика   Отзывы о YouCut 1.313.77 для AndroidОтзывы (0)  
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YouCut - удобный в использовании инструмент для редактирования и обрезки видео перед публикацией на различных социальных платформах, например YouTube, Instagram, Facebook и т.д.

Присутствует возможность объединять несколько фрагментов видео в один файл, обрезать видео до нужной длины, делить видео на отдельные фрагменты, регулируйте скорость воспроизведения, добавлять аудиодорожки и накладывать текст, а также имеются всевозможные видеофильтры и эффекты FX.

Ключевые особенности приложения:

  • Объединение нескольких фрагментов видео в один файл.
  • Обрезка и нарезка видео.
  • Экспорт видео в HD качестве.
  • Возможность делить видео на части и нарезать из них отдельные клипы.
  • Контроль скорости видео.
  • Добавление музыки к видео.
  • Видеофильтры и эффекты FX.
  • Возможность регулировки яркости, контраста, насыщенности и пр.
  • Возможность изменять фон видео.
  • Сжатие и конвертация видео.
  • Вращение видео.
  • Публикация видео в YouTube, Instagram, Facebook и т.д.
YouCut
YouCut
YouCut
YouCut
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе YouCut

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