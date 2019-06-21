VivaVideo 6.2.5 для Android
VivaVideo – редактируйте видео и создавайте слайдовые презентации из фотографий с помощью данного приложения. Обрезайте, улучшайте, объединяйте видео и смотрите на
MV Master 2.4.2 для Android
Бесплатный и простой набор инструментов, позволяющий быстро и легко превратить ваши фотографий в потрясающие видеоклипы. Доступны встроенные шаблоны видео с
LIKE Lite 1.2.6 для Android
Компактная версия популярной молодёжной социальной видео сети LIKE. Приложение предлагает те же функции, что и "полноценная" версия, но выгодно отличается от неё
Movavi Clips 3.7 для Android
Бесплатное и удобное в использовании приложение, которое позволяет создавать захватывающие видеоклипы на своем мобильном Android-устройстве. Доступны все необходимые
PowerDirector 5.3.0 для Android
Отличный инструмент для мобильного видеомонтажа, который выделяется своей простотой, производительностью и возможностями редактирования. Присутствуют все необходимые
Rotate Video FX 1.4.2 для Android
Rotate Video FX – переворачивает снятое видео на 90, 180 или 270 градусов. Следует отметить факт, что после вращения видео, качество файла может ухудшиться. Если вас