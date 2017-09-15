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OneNote 16.0.8471.1761 Android OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на ПК, Mac, Windows Phone, iPhone, iPad, Apple Watch, Android и Android Блокнот+ 2.4 для Android Блокнот+ - Ваша персональная записная книжка, с которой Вы не упустите ни одной важной детали, просто и быстро создавая записи и напоминания Блокнот 1.0.11 для Android Блокнот - бесплатный, полнофункциональный и простой в использовании блокнот для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно легко записывать заметки,