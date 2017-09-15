OneNote для Android

OneNote 16.0.8471.1761 Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание OneNote 16.0.8471.1761 AndroidОписание   Скачать OneNote 16.0.8471.1761 AndroidСКАЧАТЬ (72,46 Мб) Скриншоты OneNote 16.0.8471.1761 AndroidСкриншоты (4)   Статистика OneNote 16.0.8471.1761 AndroidСтатистика   Отзывы о OneNote 16.0.8471.1761 AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
2.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 2.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

OneNote - мобильное приложение от компании Microsoft, которое представляет собой цифровую записную книжку для списков дел пользователя, различных заметок, конспектов и всего того, что необходимо запомнить или просто сохранить на всякий случай. Все заметки синхронизируются на всех устройствах пользователя, после чего их можно просматривать в любое время и в любом месте.

Создаваемые заметки можно также форматировать, упорядочивать при помощи записных книжек, разделов и тегов, добавлять к заметкам изображения, аудио и видео, делиться ими с друзьями и многое другое.

Скриншоты OneNote:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 170
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗаметки от руки - Синхронизация
ТОП-сегодня раздела "Заметки от руки"
 

Evernote 7.12 для Android

Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех

Google Рукописный ввод 1.7.1 для Android

С помощью утилиты Google Рукописный ввод вы расширяете возможности своего устройства. Помимо текстового и голосового ввода, поддерживается ввод стилусом или пальцем.

Блокнот 2.3 для Android

Блокнот - удобный и простой в эксплуатации блокнот для портативных устройств на платформе Android, благодаря которому можно быстро и легко записать то, что вы хотите

OneNote 16.0.8471.1761 Android

OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на ПК, Mac, Windows Phone, iPhone, iPad, Apple Watch, Android и Android

Блокнот+ 2.4 для Android

Блокнот+ - Ваша персональная записная книжка, с которой Вы не упустите ни одной важной детали, просто и быстро создавая записи и напоминания

Блокнот 1.0.11 для Android

Блокнот - бесплатный, полнофункциональный и простой в использовании блокнот для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно легко записывать заметки,

скачать Adguard

Отзывы о программе OneNote

Admin

Отзывов о программе OneNote 16.0.8471.1761 Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 