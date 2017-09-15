Evernote 7.12 для Android
Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех
Google Рукописный ввод 1.7.1 для Android
С помощью утилиты Google Рукописный ввод вы расширяете возможности своего устройства. Помимо текстового и голосового ввода, поддерживается ввод стилусом или пальцем.
Блокнот 2.3 для Android
Блокнот - удобный и простой в эксплуатации блокнот для портативных устройств на платформе Android, благодаря которому можно быстро и легко записать то, что вы хотите
OneNote 16.0.8471.1761 Android
OneNote – ваша записная книжка сохраняет заметки, поддерживает рукописный ввод и работает на ПК, Mac, Windows Phone, iPhone, iPad, Apple Watch, Android и Android
Блокнот+ 2.4 для Android
Блокнот+ - Ваша персональная записная книжка, с которой Вы не упустите ни одной важной детали, просто и быстро создавая записи и напоминания
Блокнот 1.0.11 для Android
Блокнот - бесплатный, полнофункциональный и простой в использовании блокнот для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно легко записывать заметки,