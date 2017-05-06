Ghostery для Windows

Ghostery 7.2.0.25 для Opera

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Описание Ghostery 7.2.0.25 для OperaОписание   Скачать Ghostery 7.2.0.25 для OperaСКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты Ghostery 7.2.0.25 для OperaСкриншоты (3)   Статистика Ghostery 7.2.0.25 для OperaСтатистика   Отзывы о Ghostery 7.2.0.25 для OperaОтзывы (0)  
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Ghostery - расширение для Opera, которое проверяет посещаемые вами интернет-страницы на наличие сторонних элементов («жучков»). К ним могут относиться виджеты социальных сетей, реклама, невидимые пиксели, применяемые для отслеживания пользовательской активности и сбора аналитических данных, и т.д. Имеет огромную базу данных шпионских элементов (более 1900 жучков и более 2200 механизмов отслеживания).

Особенности плагина:

  • Гибкая настройка блокировки. Позволяет блокировать жучки как по отдельности, так и от сайта к сайту, либо совмещать оба этих метода блокировки. Если понадобится временно приостановить блокировку жучков, ее всегда можно поставить на паузу.
  • Позволяет блокировать сценарии, изображения, объекты и встроенные документы, размещенные компаниями, к которым вы не испытываете доверия.
  • Простой и удобный интерфейс
  • Подробные описания жучков, которые помогут вам узнать, что именно вы блокируете, и подробнее ознакомиться с компаниями, которые следят за вами в интернете.
  • Функция Click-to-Play для активации часто блокируемых полезных жучков в один клик. Позволяет моментально разблокировать такие жучки, как кнопки Google, Facebook или Twitter, системы добавления комментариев, видеопроигрыватели и звуковые виджеты, восстановив тем самым привычный вид посещаемой страницы.
Скриншоты Ghostery:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 987
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Утилиты к браузерам
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