Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 6 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Ghostery - расширение для Opera, которое проверяет посещаемые вами интернет-страницы на наличие сторонних элементов («жучков»). К ним могут относиться виджеты социальных сетей, реклама, невидимые пиксели, применяемые для отслеживания пользовательской активности и сбора аналитических данных, и т.д. Имеет огромную базу данных шпионских элементов (более 1900 жучков и более 2200 механизмов отслеживания). Особенности плагина: Гибкая настройка блокировки. Позволяет блокировать жучки как по отдельности, так и от сайта к сайту, либо совмещать оба этих метода блокировки. Если понадобится временно приостановить блокировку жучков, ее всегда можно поставить на паузу.

Позволяет блокировать сценарии, изображения, объекты и встроенные документы, размещенные компаниями, к которым вы не испытываете доверия.

Простой и удобный интерфейс

Подробные описания жучков, которые помогут вам узнать, что именно вы блокируете, и подробнее ознакомиться с компаниями, которые следят за вами в интернете.

Функция Click-to-Play для активации часто блокируемых полезных жучков в один клик. Позволяет моментально разблокировать такие жучки, как кнопки Google, Facebook или Twitter, системы добавления комментариев, видеопроигрыватели и звуковые виджеты, восстановив тем самым привычный вид посещаемой страницы. Ghostery для Google Chrome

Ghostery для Mozilla Firefox

Ghostery Privacy Browser для Android