Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом. Программой поддерживается передача не только текстовых сообщений, но также и фотографий, видеооткрыток, прикольных стикеров и смайликов. Здесь же Вы можете осуществлять непосредственно и классические звонки пользователям Viber с использованием как Wi-Fi, так и 3G. А функция Viber Out позволит звонить по очень низким тарифам на мобильные и стационарные телефоны даже тем абонентам, которые не зарегистрированы с системе Viber.
Удобно, что в качестве регистрационного логина используется Ваш обычный мобильный номер, что избавляет от запоминания сложного идентификатора. Viber отлично синхронизируется с Вашими контактами, при этом сразу же и определяя, кто из них уже находится в системе Viber.
Основные возможности Viber:
Обмен текстовыми сообщениями.
Бесплатные звонки в отличном качестве.
Обмен фотографиями, видео, голосовыми сообщениями, информацией о местоположении, наклейками и смайликами.
Организация групп до 100 участников.
Механизм Push-уведомлений для получения звонка или сообщения даже при выключенном Viber.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
Версия 6.3.4 При отправке фотографии нет выбора из галереи, а только сфотографировать. При фотографировании программа полностью вылетает. Исправьте, пожалуйста!!! | 1 | Ответить
Света про Viber 6.3.4 для iPhone [10-10-2016]
Верните старую версию или доработайте 6.3.4- не показывает статус в сети, если даже телефон в фоновом режиме!!!! | | Ответить
Ольга про Viber 6.3.4 для iPhone [01-10-2016]
Версия 6.3.4 контакты постоянно не в сети, как это можно исправить? | | Ответить
Майк про Viber 6.3.4 для iPhone [01-10-2016]
Полностью пришел с последним обновлением в нерабочее состояние-отправить сообщения не могу, мне приходят с большим запозданием
Постоянно зависает
В результате с новым обновлением он полностью в нерабочем состоянии | | Ответить
Orange12 про Viber 6.3.3 для iPhone [25-09-2016]
У кого поменялся звук на вайбере IPHONE кто знает как его изменить обратно? ((( | | Ответить