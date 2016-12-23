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Viber для iOS

Viber 6.5.6 для iPhone

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Описание Viber 6.5.6 для iPhoneОписание   Скачать Viber 6.5.6 для iPhoneСКАЧАТЬ (114 Мб) Скриншоты Viber 6.5.6 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Viber 6.5.6 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Viber 6.5.6 для iPhoneОтзывы (9)  
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3.82 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.82 из 5
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Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом. Программой поддерживается передача не только текстовых сообщений, но также и фотографий, видеооткрыток, прикольных стикеров и смайликов. Здесь же Вы можете осуществлять непосредственно и классические звонки пользователям Viber с использованием как Wi-Fi, так и 3G. А функция Viber Out позволит звонить по очень низким тарифам на мобильные и стационарные телефоны даже тем абонентам, которые не зарегистрированы с системе Viber.

Удобно, что в качестве регистрационного логина используется Ваш обычный мобильный номер, что избавляет от запоминания сложного идентификатора. Viber отлично синхронизируется с Вашими контактами, при этом сразу же и определяя, кто из них уже находится в системе Viber.

Основные возможности Viber:

  • Обмен текстовыми сообщениями.
  • Бесплатные звонки в отличном качестве.
  • Обмен фотографиями, видео, голосовыми сообщениями, информацией о местоположении, наклейками и смайликами.
  • Организация групп до 100 участников.
  • Механизм Push-уведомлений для получения звонка или сообщения даже при выключенном Viber.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Viber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 12 464
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Viber

Ололо про Viber 6.3.4 для iPhone [18-10-2016]

Версия 6.3.4 При отправке фотографии нет выбора из галереи, а только сфотографировать. При фотографировании программа полностью вылетает. Исправьте, пожалуйста!!!
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Света про Viber 6.3.4 для iPhone [10-10-2016]

Верните старую версию или доработайте 6.3.4- не показывает статус в сети, если даже телефон в фоновом режиме!!!!
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Ольга про Viber 6.3.4 для iPhone [01-10-2016]

Версия 6.3.4 контакты постоянно не в сети, как это можно исправить?
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Майк про Viber 6.3.4 для iPhone [01-10-2016]

Полностью пришел с последним обновлением в нерабочее состояние-отправить сообщения не могу, мне приходят с большим запозданием
Постоянно зависает
В результате с новым обновлением он полностью в нерабочем состоянии
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Orange12 про Viber 6.3.3 для iPhone [25-09-2016]

У кого поменялся звук на вайбере IPHONE кто знает как его изменить обратно? (((
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