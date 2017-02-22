Samsung Smart Switch Mobile для Android

Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для Android

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Описание Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для AndroidОписание   Скачать Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для AndroidСКАЧАТЬ (20,74 Мб) Скриншоты Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для AndroidОтзывы (0)  
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Samsung Smart Switch Mobile - полезная утилита для Android, с помощью которой пользователь сможет существенно упростить процесс перехода на новое устройство Samsung Galaxy.

Перенос данных можно осуществлять как из хранилища iCloud по беспроводной сети, так и с другого Android-устройства, для чего достаточно просто поднести девайсы друг к другу на расстояние до 10 см (необходимо чтобы утилита Samsung Smart Switch Mobile была установлена на обоих устройствах). Поддерживается передача данных с ПК/Mac с помощью iTunes, передача данных устройств BlackBerry, передача данных  с устройств Windows Phone.

Программа позволяет передавать контакты, события календаря, снимки, заметки, журналы вызовов, сигналы будильника, закладки и параметры Wi-Fi и многое другое.

Что нового в Samsung Smart Switch Mobile 3.4.01-8 для Android?
  • Galaxy S7/S7 edge: [Настройки] > [Резервное копирование и сброс] > [Открыть Smart Switch].
Скриншоты Samsung Smart Switch Mobile:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 5 628
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация - Бекап и восстановление

Отзывы о программе Samsung Smart Switch Mobile

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