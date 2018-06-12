Google Карты - одно из лучших приложений для навигации на Android-устройствах, с помощью которого можно без проблем найти интересующее Вас место на карте земного шара, просматривать спутниковые снимки, фотографии всевозможных достопримечательностей, и тем самым можно совершить виртуальное путешествие в любую точку мира, не выходя при этом из собственной квартиры.

Кроме этого Google Карты дают пользователю возможность прокладывать автомобильные, пешие и велосипедные маршруты (с голосовой GPS-навигацией и информацией о пробках и дорожных происшествиях в режиме реального времени). Присутствует более 220 точных и подробных карт стран и регионов, возможность поиска всевозможных объектов по ключевым словам, имеются маршруты и карты для более чем 15000 городов, подробное описание огромного количества удивительных и неповторимых мест со всех уголков земного шара с возможностью их просмотра.