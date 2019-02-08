FitBit для Android

FitBit 2.87 для Android

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Описание FitBit 2.87 для AndroidОписание   Скачать FitBit 2.87 для AndroidСКАЧАТЬ (53,29 Мб) Скриншоты FitBit 2.87 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика FitBit 2.87 для AndroidСтатистика   Отзывы о FitBit 2.87 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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FitBit - бесплатное приложение для Android, с помощью которого можно следить за своим весом, количеством сожженных калорий, физической активностью (например отслеживать количество пройденных шагов в течении дня) и качеством сна.

При запуске программа предлагает синхронизироваться с используемым пользователем фитнесс-трекером (список поддерживаемых устройств присутствует на сайте разработчика), после чего можно задавать ежедневные цели, следить за своим прогрессом и сравнивать свою статистику со статистикой друзей.

Что нового в FitBit 2.87 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты FitBit:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 922
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе FitBit

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