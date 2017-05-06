Cyberfox для Windows

Cyberfox 52.1.2 AMD version

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Описание Cyberfox 52.1.2 AMD versionОписание   Скачать Cyberfox 52.1.2 AMD versionСКАЧАТЬ (78,46 Мб) Скриншоты Cyberfox 52.1.2 AMD versionСкриншоты (8)   Статистика Cyberfox 52.1.2 AMD versionСтатистика   Отзывы о Cyberfox 52.1.2 AMD versionОтзывы (3)  
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4.92 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.92 из 5
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Cyberfox - браузер, основанный на Mozilla Firefox и оптимизированный под процессоры AMD. Отличается более надежной и быстрой работой, продуктивностью и оптимизирован под современные (быстрые) процессоры.

Особенности Cyberfox:

  • Высокая производительность во время веб-серфинга.
  • Использует свой профиль, что дает вам возможность использовать собственные закладки и историю.
  • Использует Windows 8 SDK.
  • Поддержка Windows 10.
  • Полная поддержка дополнений от Mozilla Firefox и позволяет использовать одни и те же расширенные функции.
Что нового в Cyberfox 52.1.2 AMD version?
  • Исправления безопасности
Скриншоты Cyberfox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 310
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Cyberfox

папавпав про Cyberfox 47.0.2 AMD version [13-09-2016]

быстрее хрома?
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Иван про Cyberfox 35.0 AMD version [21-01-2015]

Софтпортал лучшее, что есть в интырнете!
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Gennadi58 про Cyberfox 34.1 AMD version [22-12-2014]

вроде бы пошустрее мозилы. по крайней мере на виндовс 8.1.
но это имхо разумеется.
но разработчики молодцы.спасибо за браузер. так хе спасибо софтпорталу за нужные и полезные программы.
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