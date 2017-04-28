Audials One для Windows

Audials One 2017 1.51.5000

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Описание Audials One 2017 1.51.5000Описание   Скачать Audials One 2017 1.51.5000СКАЧАТЬ (96,88 Мб) Скриншоты Audials One 2017 1.51.5000Скриншоты (8)   Статистика Audials One 2017 1.51.5000Статистика   Отзывы о Audials One 2017 1.51.5000Отзывы (1)  
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2.57 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 2.57 из 5
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Audials One - мощное приложение для прослушивания интернет-радио, просмотра контента на аудио-видео-ресурсах, а также загрузки и конвертации медиаданных на Ваш компьютер. Эта программа превратит ПК в настоящий мультимедийный центр, где Вы сможете найти все свои любимые композиции и клипы, а при необходимости захватить потоковое вещание радиостанций и видеосервисов, сохраняя все это в отличном качестве.

Разработчики программы постарались выполнить интерфейс приложения в максимально удобном и понятном виде, распределив опционал по нескольким закладкам: музыка и видео из интернета, запись потоковой трансляции, конвертирование и копирование DVD, а также собственные медиаресурсы. Вообще возможности программы действительно разнообразны - файлы можно обрезать, менять настройки эквалайзера, перемешивать плейлист, использовать множество встроенных интернет-ресурсов и добавлять собственные, вести удобный поиск и многое-многое другое.

Для выполнения всех имеющихся задач это приложение объединяет в себе несколько отдельных модулей, которые выполняют определенный блок задач: Radiotracker обеспечивает работу с радиостанциями, музыкой и подкастами; Mediaraptor позволяет поддерживать ресурсы видеосервисов, проигрывая и скачивая видео; Tunebite отвечает за конвертирование; TagRunner - работа с тэгами; Audials TV помогает смотреть интернет-ТВ.

Помимо всего, доступны различные варианты визуального оформления программы (скины), так что каждый пользователь сможет настроить приложение по своему вкусу. Одним словом, Audials One разработан по принципу All-in-one, объединяя в себе практически все функции для удобной работы с медиафайлами, что приносит максимальное удовольствие от прослушивания и просмотра Ваших любимых композиций.

Скриншоты Audials One:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.90
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 440
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПотоковое видео - Конверторы - Радио, TV плееры
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Отзывы о программе Audials One

Николай про Audials One 14.0.37304.0 [30-09-2015]

Отличная программа.Звук немного подкрашен для сочности,но в меру.Ставлю на ночь на запись 3-4 радиостанции и утром снимаю с жёсткого диска улов.Слушаю и записываю радио,с видео ещё не разбирался.50 евро,конечно,многовато,но прога замечательная.Советую.
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