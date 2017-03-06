Polarity - браузер для Android, отличающийся удобством, скоростью, надежной и безопасной работой.
Polarity включает в себя фильтры, блокирующие доступ к вредоносным сайтам (на данный момент база содержит более 45000 записей), поддерживает Flash, вкладки, аппаратное ускорение, синхронизацию истории и закладок с браузерами Google Chrome и Firefox, предоставляет возможность осуществлять управление при помощи жестов, имеет встроенную функцию «голосового поиска», режим приватного просмотра и многое другое.