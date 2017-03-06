Polarity для Android

Polarity 5.1.6 для Android

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Описание Polarity 5.1.6 для AndroidОписание   Скачать Polarity 5.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (2,25 Мб) Скриншоты Polarity 5.1.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Polarity 5.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Polarity 5.1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Polarity - браузер для Android, отличающийся удобством, скоростью, надежной и безопасной работой.

Polarity включает в себя фильтры, блокирующие доступ к вредоносным сайтам (на данный момент база содержит более 45000 записей), поддерживает Flash, вкладки, аппаратное ускорение, синхронизацию истории и закладок с браузерами Google Chrome и Firefox, предоставляет возможность осуществлять управление при помощи жестов, имеет встроенную функцию «голосового поиска», режим приватного просмотра и многое другое.

Скриншоты Polarity:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 306
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Polarity

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