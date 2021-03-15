Polarity для Windows

Описание
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Оценка: 4.43/5 голосов - 30
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 6 254 | Статистика
Размер:1,15 Мб
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Polarity - новый браузер, отличающийся удобством, скоростью и надежной и безопасной работой. Представляет собой смесь трех браузеров: Google Chrome, Internet Explorer и Trident. Создан на основе движков Gecko и Trident. Имеет широкий выбор настроек и параметров для удобства работы в Интернете.

Особенности:

  • Web Filter предотвращает автоматическое перенаправление на вредоносные сайты.
  • Поддержка плагинов, тем и расширений.
  • Удобно реализована поддержка открывающихся во время посещения интернет страниц вкладок.
  • Не перегруженный лишними элементами интерфейс.
  • Приватный режим работы позволяет работать в Интернете без сохранения истории, кэша и временных файлов.
  • HTML редактор.
  • Менеджер закладок.
  • Позволяет выбрать элементы, которые вы хотите отобразить при доступе к веб-сайту, таким образом, позволяя включить/отключить JavaScript, Flash, Java или изображения.
  • Функция Распознавание речи позволяет управлять браузером с помощью голоса. Таким образом, вы можете запускать программы, открывать меню, диктовать текст и отправлять электронную почту. Для этой функции требуются устройства для захвата аудио.
  • Опция Speak This позволяет преобразовывать текст в речь.
  • Нетребователен к ресурсам.
  • Сохранение всех настроек браузера, паролей и закладок в специальном on-line хранилище.
Что нового в Polarity 10.0.3?
  • Улучшения в работе браузера
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Polarity

Сергей про Polarity 9.3.5 [09-11-2020]

новая версия 2020 года- не запускается (кусок поделки 1 человека )
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Natalia про Polarity 8.2.8 build 777 [25-08-2016]

Trident - это, если я не ошибаюсь, движок браузера Internet Explorer. А не отдельный браузер.
3 | 2 | Ответить

Эпиклеон в ответ Natalia про Polarity 8.4.1 [12-01-2017]

Совершенно верно,не ошибаетесь.
2 | 3 | Ответить

Так, прохожий про Polarity 8.2.8 build 777 [20-08-2016]

Раза три в разное время пытался попробовать эту штуку. Ни разу не запустилось...
2 | 2 | Ответить

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