Polarity для Windows
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 30
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Polarity
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 6 254 | Статистика
|Размер:
|1,15 Мб
|СКАЧАТЬ
Polarity - новый браузер, отличающийся удобством, скоростью и надежной и безопасной работой. Представляет собой смесь трех браузеров: Google Chrome, Internet Explorer и Trident. Создан на основе движков Gecko и Trident. Имеет широкий выбор настроек и параметров для удобства работы в Интернете.
Особенности:
- Web Filter предотвращает автоматическое перенаправление на вредоносные сайты.
- Поддержка плагинов, тем и расширений.
- Удобно реализована поддержка открывающихся во время посещения интернет страниц вкладок.
- Не перегруженный лишними элементами интерфейс.
- Приватный режим работы позволяет работать в Интернете без сохранения истории, кэша и временных файлов.
- HTML редактор.
- Менеджер закладок.
- Позволяет выбрать элементы, которые вы хотите отобразить при доступе к веб-сайту, таким образом, позволяя включить/отключить JavaScript, Flash, Java или изображения.
- Функция Распознавание речи позволяет управлять браузером с помощью голоса. Таким образом, вы можете запускать программы, открывать меню, диктовать текст и отправлять электронную почту. Для этой функции требуются устройства для захвата аудио.
- Опция Speak This позволяет преобразовывать текст в речь.
- Нетребователен к ресурсам.
- Сохранение всех настроек браузера, паролей и закладок в специальном on-line хранилище.
- Улучшения в работе браузера
- Исправлены ошибки
Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и...
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая...
Браузер, позиционируемый как "игровой", от компании Opera. Приложение получило стандартную...
Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной...
Google Chrome Portable 89.0.4389.82
Google Chrome Portable - портативная (не требующая инсталляции) версия браузера Google Chrome...
Mozilla Firefox Quantum 86.0.1
Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт...
Отзывы о программе Polarity
Сергей про Polarity 9.3.5 [09-11-2020]
новая версия 2020 года- не запускается (кусок поделки 1 человека )
| | Ответить
Natalia про Polarity 8.2.8 build 777 [25-08-2016]
Trident - это, если я не ошибаюсь, движок браузера Internet Explorer. А не отдельный браузер.
3 | 2 | Ответить
Эпиклеон в ответ Natalia про Polarity 8.4.1 [12-01-2017]
Так, прохожий про Polarity 8.2.8 build 777 [20-08-2016]
Раза три в разное время пытался попробовать эту штуку. Ни разу не запустилось...
2 | 2 | Ответить