Polarity - новый браузер, отличающийся удобством, скоростью и надежной и безопасной работой. Представляет собой смесь трех браузеров: Google Chrome, Internet Explorer и Trident. Создан на основе движков Gecko и Trident. Имеет широкий выбор настроек и параметров для удобства работы в Интернете.

Особенности: