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RoboForm Password Manager для Android

RoboForm Password Manager 8.2.4.11 для Android

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Описание RoboForm Password Manager 8.2.4.11 для AndroidОписание   Скачать RoboForm Password Manager 8.2.4.11 для AndroidСКАЧАТЬ (25,63 Мб) Скриншоты RoboForm Password Manager 8.2.4.11 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика RoboForm Password Manager 8.2.4.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о RoboForm Password Manager 8.2.4.11 для AndroidОтзывы (1)  
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RoboForm Password Manager - бесплатный и удобный в эксплуатации менеджер паролей для мобильных устройств под управлением ОС Android.

С помощью приложения можно легко просматривать данные аккаунтов (логины, пароли) на любимых сайтах, входить в свою учетную запись посредством встроенного браузера RoboForm (в том числе и в учетные записи, использующие многоступенчатую систему авторизации).

Поддерживается альбомная и портретная ориентация экрана.

Что нового в RoboForm Password Manager 8.2.4.11 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты RoboForm Password Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 608
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей
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Отзывы о программе RoboForm Password Manager

berg про RoboForm 4.2.4 для Android [15-04-2015]

при окончании регистрации-неопознанная ошибка (unknown error)
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