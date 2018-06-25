Password Safe 3.4.21 для Android Password Safe - программа, при помощи на которой можно на Android-смартфоне безопасно хранить важные данные. Это могут быть пароли от сайтов, номера и пин-коды Avast Passwords 1.5.7 для Android Avast Passwords – утилита для безопасного хранения паролей от разработчика известного антивируса. С приложением вы не забудете пароли, избавитесь от необходимости ESET Password Manager 1.0.3307 для Android Удобный в использовании менеджер паролей от компании ESET, который надежно защищает персональную информацию с помощью мастер-пароля и шифрования AES-256.

Enpass Password Manager 5.1.1 для Android Enpass Password Manager - удобный менеджер паролей для Android, который надежно сохранит все учетные записи пользователя, личную информацию, идентификаторы Password Locker 1.0.7 для Android Password Locker - бесплатный и удобный в эксплуатации менеджер паролей для мобильных устройств на платформе Android, с помощью которого можно безопасно и надежно SafeVault 1.1.7 для Android SafeVault - с помощью этой утилиты для Android можно безопасно хранить на смартфоне различные конфиденциальные данные. Например, номер банковского счета, логин и