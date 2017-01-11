Angry Birds Transformers – Angry Birds и Transformers объединились, чтобы представить вам новые приключения птичек и свиней. На острове произошла катастрофа, виновником которой стало Энергетическое яйцо. Из-за него, остальные яйца превратились в безумных роботов и угрожают уничтожить землю. Знакомые герои Ред и Чак выступают в новых ролях Оптимуса Прайма и Бамблби соответственно.

Автоптицы теперь умеют не только стрелять из лазеров и превращаться в тачки, еще у них появились руки и ноги. Угроза уничтожения острова настолько велика, что даже обретенные способности не смогут помочь. Единственная помощь может прийти от Свинептиконов, но готовы ли сердитые птички простить былые обиды и объединиться с заклятыми врагами ради победы, выясните в процессе игры.