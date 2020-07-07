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5 MARVEL: Битва чемпионов - грандиозные поединки с участием любимых супергероев и суперзлодеев Marvel в ходе конфликта космического масштаба! Человек-Паук, Железный Человек, Росомаха и другие герои готовы прийти на помощь! Собери команду и стань сильнейшим чемпионом Marvel! Вам было любопытно кто сильнее - Капитан Америка или Железный Человек! Халк или Росомахи! Человек-Паук или Дэдпул! Исход величайших сражений в истории Marvel в твоих руках! Алчный Старейшина Вселенной, более известный как Коллекционер, призвал тебя принять участие в грандиозной битве с армией отъявленных злодеев, в числе которых Танос, Канг Завоеватель и многие другие! Ключевые особенности: Объедини силы с друзьями и другими Призывателями, чтобы создать сильнейший союз.

Строй планы вместе с другими членами союза и помогай их чемпионам выстоять в бою.

Помоги своему союзу выбиться в лидеры в ходе событий союзов и зарабатывай эксклюзивные награды, выполняя вместе с соратниками задания на специальных картах.

Испытай силу своего союза, сражаясь с противниками со всего мира в ходе войн союзов!

Собери могучую команду героев и злодеев (среди которых Железный Человек, Халк, Росомаха, Шторм, Звездный Лорд, Гамора, Человек-Паук, Дэдпул, Магнето и Зимний Солдат).

Отправляйся на задания, в ходе которых тебе предстоит победить Канга и Таноса и помериться силой с новым загадочным и невероятно могущественным космическим противником, чтобы спасти вселенную Marvel от полного уничтожения.

Улучшай атакующие и защитные способности своей команды, используя несколько веток мастерства.

Собирай героев и злодеев, прокачивай их и грамотно объединяй в команды, чтобы воспользоваться бонусами синергии, обусловленными составом команды и взаимоотношениями персонажей, сошедших со страниц комиксов Marvel.

Например, бонус можно получить, объединив в пару Черную Пантеру и Шторм или Циклопа и Росомаху, или же собрав команду Стражей Галактики.

Чем сильнее чемпион, тем выше его параметры, эффективнее способности и убойнее спецприемы.

К Битве постоянно присоединяются все новые и новые чемпионы!

Продвигайся по захватывающему сюжету в стиле классических шедевров Marvel.

Сражайся плечом к плечу или лицом к лицу с многочисленными героями и злодеями в культовых местах вселенной Marvel: Башне Мстителей, здании «Озкорп», Килне, Ваканде, Диких Землях, Асгарде, на Геликарриере Щ.И.Т.а и многих других!

Исследуй динамически изменяющиеся карты заданий и участвуй в напряженных схватках с разработанной специально для мобильных устройств схемой управления. Что нового в MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для Android?

Северные экспедиции: Объединись со Стражником и отправляйся на поиски неуловимого Сасквотча! Тебя ждет новый формат экспедиций с меньшими тропами и новой ограниченной по времени повышенной сложностью КАНАДЕЦ. Серьезное испытание с серьезной наградой. Отсутствующие связи: Разгадай загадку этого месяца и помоги Стражнику и Сасквотчу узнать, кто стоит за похищениями кристаллов!