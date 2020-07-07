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MARVEL: Битва чемпионов для Android

MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для Android

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Описание MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для AndroidОписание   Скачать MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (75,34 Мб) Скриншоты MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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MARVEL: Битва чемпионов - грандиозные поединки с участием любимых супергероев и суперзлодеев Marvel в ходе конфликта космического масштаба! Человек-Паук, Железный Человек, Росомаха и другие герои готовы прийти на помощь! Собери команду и стань сильнейшим чемпионом Marvel!

Вам было любопытно кто сильнее - Капитан Америка или Железный Человек! Халк или Росомахи! Человек-Паук или Дэдпул! Исход величайших сражений в истории Marvel в твоих руках! Алчный Старейшина Вселенной, более известный как Коллекционер, призвал тебя принять участие в грандиозной битве с армией отъявленных злодеев, в числе которых Танос, Канг Завоеватель и многие другие!

Ключевые особенности:

  • Объедини силы с друзьями и другими Призывателями, чтобы создать сильнейший союз.
  • Строй планы вместе с другими членами союза и помогай их чемпионам выстоять в бою.
  • Помоги своему союзу выбиться в лидеры в ходе событий союзов и зарабатывай эксклюзивные награды, выполняя вместе с соратниками задания на специальных картах.
  • Испытай силу своего союза, сражаясь с противниками со всего мира в ходе войн союзов!
  • Собери могучую команду героев и злодеев (среди которых Железный Человек, Халк, Росомаха, Шторм, Звездный Лорд, Гамора, Человек-Паук, Дэдпул, Магнето и Зимний Солдат).
  • Отправляйся на задания, в ходе которых тебе предстоит победить Канга и Таноса и помериться силой с новым загадочным и невероятно могущественным космическим противником, чтобы спасти вселенную Marvel от полного уничтожения.
  • Улучшай атакующие и защитные способности своей команды, используя несколько веток мастерства.
  • Собирай героев и злодеев, прокачивай их и грамотно объединяй в команды, чтобы воспользоваться бонусами синергии, обусловленными составом команды и взаимоотношениями персонажей, сошедших со страниц комиксов Marvel.
  • Например, бонус можно получить, объединив в пару Черную Пантеру и Шторм или Циклопа и Росомаху, или же собрав команду Стражей Галактики.
  • Чем сильнее чемпион, тем выше его параметры, эффективнее способности и убойнее спецприемы.
  • К Битве постоянно присоединяются все новые и новые чемпионы!
  • Продвигайся по захватывающему сюжету в стиле классических шедевров Marvel.
  • Сражайся плечом к плечу или лицом к лицу с многочисленными героями и злодеями в культовых местах вселенной Marvel: Башне Мстителей, здании «Озкорп», Килне, Ваканде, Диких Землях, Асгарде, на Геликарриере Щ.И.Т.а и многих других!
  • Исследуй динамически изменяющиеся карты заданий и участвуй в напряженных схватках с разработанной специально для мобильных устройств схемой управления.
Что нового в MARVEL: Битва чемпионов 27.2.0 для Android?

Северные экспедиции:

  • Объединись со Стражником и отправляйся на поиски неуловимого Сасквотча! Тебя ждет новый формат экспедиций с меньшими тропами и новой ограниченной по времени повышенной сложностью КАНАДЕЦ. Серьезное испытание с серьезной наградой.

Отсутствующие связи:

  • Разгадай загадку этого месяца и помоги Стражнику и Сасквотчу узнать, кто стоит за похищениями кристаллов!
MARVEL: Битва чемпионов
MARVEL: Битва чемпионов
MARVEL: Битва чемпионов
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 938
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе MARVEL: Битва чемпионов

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