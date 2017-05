World of Tanks Blitz 3.8.0.409 для Android World of Tanks Blitz – мир танковых боев завоевывает симпатии пользователей Android-устройств. Стреляйте по врагу и тараньте танки противников на одном из 200 Dungeon Hunter 3 1.5.2c для Android Dungeon Hunter 3 - перенесет вас в сказочный мир, который хотят захватить темные силы. Это классическая RPG с возможностью выбора персонажа и дальней его "прокачки". MORTAL KOMBAT X 1.13.0 для Android MORTAL KOMBAT X – легендарный файтинг доступен и для мобильных устройств на Android. Соберите команду из знакомых героев (Скорпион, Джонни Кейдж, Саб-Зиро, Соня,

Battle Bay 2.2.14240 для Android Battle Bay – вас ожидают увлекательные морские сражения PvP на различных плавающих средствах. Вам будет предложен корабль из категорий «Защитник», «Стрелок», BombSquad 1.4.116 для Android BombSquad – игра предоставит прекрасную возможность повзрывать других игроков в мультиплеерном режиме или ботов в сингле. Весело проводите время в мини-играх, где Injustice: Gods Among Us 2.14 для Android Injustice: Gods Among Us – в этой игре вы встретите супергероев и злодеев из мрачной вселенной DC. Для начала вы должны выбрать карты трех персонажей (Супермена,