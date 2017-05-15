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BombSquad для Android

BombSquad 1.4.116 для Android

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Описание BombSquad 1.4.116 для AndroidОписание   Скачать BombSquad 1.4.116 для AndroidСКАЧАТЬ (53,19 Мб) Скриншоты BombSquad 1.4.116 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика BombSquad 1.4.116 для AndroidСтатистика   Отзывы о BombSquad 1.4.116 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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BombSquad – «взрывная» мультиплеерная игра, в которой, в прямом смысле нужно взрывать своих оппонентов. В приложении присутствует и одиночная игра, но взрывать ботов не так весело, как других игроков.  

Игра позволяет играть на одном устройство компании из 8 человек, а в качестве контроллеров использовать мобильные устройства.  Игроки могут выбирать серию Захват флага или Эпический смертельный бой замедленного действия. Веселые серии мини-игр включают забавные условия – это может быть отсутствие гравитации или спортивные площадки. 

Скриншоты BombSquad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 919
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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