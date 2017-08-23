Listen N Write для Windows

Listen N Write 1.19.0.2

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Описание Listen N Write 1.19.0.2Описание   Скачать Listen N Write 1.19.0.2СКАЧАТЬ (1,38 Мб) Скриншоты Listen N Write 1.19.0.2Скриншоты (4)   Статистика Listen N Write 1.19.0.2Статистика   Отзывы о Listen N Write 1.19.0.2Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
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Listen N Write - небольшой и простой медийный проигрыватель с возможностью записи звуковых файлов через микрофонное устройство. Эта программа достаточно удобна для записи лекций или интервью, когда не совсем удобно или нет возможности вести текстовый конспект.

Что касается воспроизведения аудио и видео, то плеер Listen N Write максимально упрощен - присутствуют кнопки Пауза, Вперед, Назад, Стоп. По умолчанию выставлены значения для Паузы 2 секунды, а для Вперед и Назад 3 секунды - это вполне приемлемо для повторного воспроизведение последних фраз и звуков. Есть также встроенный текстовый редактор, где можно вносить свои заметки и другие записи.

Кроме того, в самых интересных и нужных местах можно ставить закладки, тогда перейти к ним Вы сможете в пару кликом мышки без утомительного поиска.

Что нового в Listen N Write 1.19.0.2?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Listen N Write:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 402
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Запись звука, голоса
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Отзывы о программе Listen N Write

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