uBlock Origin для Windows

uBlock Origin 1.11.0 для Google Chrome

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Описание uBlock Origin 1.11.0 для Google ChromeОписание   Скачать uBlock Origin 1.11.0 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,48 Мб) Скриншоты uBlock Origin 1.11.0 для Google ChromeСкриншоты (6)   Статистика uBlock Origin 1.11.0 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о uBlock Origin 1.11.0 для Google ChromeОтзывы (11)  
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5.00 из 5, всего оценок - 17
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uBlock Origin - отличный блокировщик назойливой и раздражающей рекламы для браузера Google Chrome. В отличие от других расширений к браузерам с функцией остановки запуска рекламных блоков, это дополнение практически не потребляет системных ресурсов. При этом по функциональному качеству и эффективности uBlock Origin не уступает более раскрученным программам: поддерживается загрузка фильтров в списке от сторонних разработчиков, есть возможность блокировки отдельных элементов на странице по выбору, допускается создание белого списка с отключением блокировки и т.д.

Что немаловажно, по утверждению разработчиков, они не берут денег с рекламодателей за включение их рекламных блоков на постоянной или временной основе в список исключений блокировки, что порой наблюдается у других программ.

Тестовые исследования показали, что uBlock Origin действительно неплох в работе: все основные рекламные баннеры были заблокированы, при этом быстродействие как браузера Chrome, так и компьютера в целом осталось на высоком уровне.

Как и большинство расширений для web-обозревателей, после установки uBlock Origin располагается в правом верхнем углу панели задач. Чтобы увидеть, сколько запросов было заблокировано, просто нажмите на иконку дополнения. Щелчок правой кнопкой позволит перейти в меню настроек, где Вы познакомитесь со списком своих и сторонних фильтров, создадите белый список сайтов и настроите другие опции.

Скриншоты uBlock Origin:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 9 117
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе uBlock Origin

Алексей про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [10-02-2017]

Расхвалили донельзя,а рекламу пропускает только так,со всеми настроенными фильтрами.
UBlock origin с Adguard и рядом не стоял!
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Вальтос про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [22-11-2016]

Архибасяво арбайтен.все галки поставил в настройках фильтров.и отключил показывание количества блокированных.после 500.сам по себе разгоняется.вааще чисто в нете.
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Nik про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [12-09-2016]

Это дерьмо блокирует открытие "Майл.ру" и нигде в системе не значится. Гадость полнейшая !
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Алекс в ответ Nik про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [16-02-2017]

Это расширение отлично блокирует такое дерьмо как майл ру
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sergeschern про uBlock Origin 1.6.8 для Google Chrome [15-07-2016]

Сегодня поставил uBlock Origin и сегодня же его "выкинула" программа "ЧИСТИЛКА" - с чего бы это ? Поставил просто uBlock, который верой и правдой прослужил мне примерно год.
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Вальтос про uBlock Origin 1.0.0.1 для Google Chrome [14-03-2016]

Йопта лучший блокировщик.фильтры надо для чистоты обновлять и щасье будет.
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