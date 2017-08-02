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Chrome Remote Desktop для Android

Chrome Remote Desktop 58.0.3029.33 для Android

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Описание Chrome Remote Desktop 58.0.3029.33 для AndroidОписание   Скачать Chrome Remote Desktop 58.0.3029.33 для AndroidСКАЧАТЬ (7,48 Мб) Скриншоты Chrome Remote Desktop 58.0.3029.33 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Chrome Remote Desktop 58.0.3029.33 для AndroidСтатистика   Отзывы о Chrome Remote Desktop 58.0.3029.33 для AndroidОтзывы (0)  
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Chrome Remote Desktop - приложение от Google для удаленного доступа к Вашим настольным компьютерам на базе Windows и Mac. Перед использованием нужно сначала установить на ПК браузерную версию приложения из магазина Chrome Store. После этого Вам будет предложено скачать и установить необходимые компоненты для обеспечения доступа к удалённой машине.

Настройка удаленного соединения проводится с помощью подсказок, что значительно упрощает выбор правильных действий от пользователя. Проведя все необходимые операции, получите на Вашем мобильном устройстве список всех компьютеров, к которым возможно подключиться и управлять при необходимости.

Таким образом, в любой точке мира, где есть интернет, можно зайти на свой настольный ПК и полноценно "покопаться" в нем с экрана смартфона или планшета. При этом соединение между устройствами полностью защищено специально разработанным протоколом Chromoting, обеспечивающим высокую степень надежности передаваемых данных

Что нового в Chrome Remote Desktop 58.0.3029.33 для Android?
  • Добавлена поддержка многооконного режима для Android 7.0 Nougat.
  • Повышено качество изображения с рабочего стола, сокращено время отклика и уменьшен расход заряда батареи.
  • Сокращено время отклика при перетаскивании.
  • Улучшены анимационные эффекты в интерфейсе.
Скриншоты Chrome Remote Desktop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 292
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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Отзывы о программе Chrome Remote Desktop

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