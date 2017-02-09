Vivaldi для Windows

Vivaldi 1.6.689.40 1.7.735.46

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Описание Vivaldi 1.6.689.40 1.7.735.46Описание   Скачать Vivaldi 1.6.689.40 1.7.735.46СКАЧАТЬ (38,47 Мб) Скриншоты Vivaldi 1.6.689.40 1.7.735.46Скриншоты (8)   Статистика Vivaldi 1.6.689.40 1.7.735.46Статистика   Отзывы о Vivaldi 1.6.689.40 1.7.735.46Отзывы (28)  
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3.88 из 5, всего оценок - 85
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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Vivaldi - инновационный браузер на движке Chromium от бывших разработчиков популярного web-обозревателя Opera, вобравший в себя его многие удобные и интересные решения из первоначальных версий. Здесь уже реализованы такие функции как Quick Commands, Notes, Speed Dials и Tab Stacks.

С помощью Quick Commands есть возможность запускать определенные действия с помощью набора команд, нажимая на одну клавишу или используя некоторую комбинацию. Это удобно, например, для быстрого открытия панели закладок или загрузок, перехода в полноэкранный режим, создания новой вкладки и т.д.

В Notes Вы можете добавлять к интересующим Вас сайтам заметки и пояснения, чтобы в дальнейшем было удобно находить нужный ресурс.

С функцией Speed Dials пользователи современных браузеров уже знакомы и ее преимущества очевидны - позволяет настроить новую вкладку в виде панели с ярлыками для быстрого доступа к наиболее используемым сайтам в интернете. Здесь дополнительно можно создавать папки с ярлыками, сгруппировав ресурсы, например, по тематике или назначению.

В целом же, Vivaldi активно развивается и пополняется новыми функциями для более комфортного серфинга в интернете. Да и сами разработчики утверждают, что Vivaldi - это очень гибкий, полностью настраиваемый браузер, для которого на первом месте пользователь. В тему звучит и девиз web-обозревателя: "браузер Vivaldi для нас и для наших друзей".

Скриншоты Vivaldi:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6 453
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Vivaldi

Аурик про Vivaldi 1.3.551.38 [10-09-2016]

После обновления до версии 1.4 появился жёсткий косяк: при закрытии браузера он тем не менее оставался в памяти и чего-то там активно делал, в результате чего все остальные запущенные программы чудовищно тормозили. Пришлось удалить. Была, правда, мысль попробовать заменить установленную 64-битную версию Vivaldi на обычную 32-битную, но в итоге всё-таки предпочёл вернуться на Opera.
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Алекс про Vivaldi 1.2.490.39 [18-06-2016]

Фуфло! ADblock с бубном поставил, другие расширения не хочет ставить, ругается на недопустимые имена файлов. Проблема с загрузками, где вставить строку загрузки? Снес.
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гуглофоб про Vivaldi 1.2.490.39 [10-06-2016]

Браузер Vivaldi ошибочно считают наследником Оперы. Но из старой команды в разработчиках Vivaldi только бывший совладелец Opera Software и 1-2 бывших программиста из Opera Software. Все.
От функционала настоящей Opera (версии до 12.хх включительно) в вивальди нет даже 1/10 части. Также отмечу медленный интерфейс, написанный на скриптах(!), подтормаживающий даже на довольно неслабом компьютере. Vivaldi это просто еще одна попытка сделать приличный браузер-надстройку над ущербным хромом, что в принципе невозможно. Продукт интересный к ряду хромиумных клонов, но не более.
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xS про Vivaldi 1.1.453.52 [18-05-2016]

версия 1.1 не поддерживает ХР.
исправьте описание
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Алек. про Vivaldi 1.1.453.52 [15-05-2016]

На XP не идёт.Требует 7-ку.
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