Vivaldi для Android

Vivaldi 3.0.1885.36 для Android

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Описание Vivaldi 3.0.1885.36 для AndroidОписание   Скачать Vivaldi 3.0.1885.36 для AndroidСКАЧАТЬ (55,55 Мб) Скриншоты Vivaldi 3.0.1885.36 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Vivaldi 3.0.1885.36 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vivaldi 3.0.1885.36 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Vivaldi Beta - мобильная версия популярного десктопного браузера, который предлагает ряд уникальных функций, а также включает шифрованную синхронизацию паролей, закладок, заметок, открытых вкладок и многое другое.

Присутствует возможность размещать любимые сайты на Экспресс-панели для быстрого доступа, делать скриншоты всей веб-страницы, создавать заметки во время работы, быстро находить открытые или недавно закрытые вкладки, а также открытые вкладки на другом устройстве.

Основные возможности:

  • Безопасная синхронизация.
  • Снимок страницы.
  • Экспресс-панель.
  • Заметки с форматированием.
  • Приватные вкладки.
  • Менеджер закладок.
  • Недавно закрытые вкладки.
  • Префиксы для поисковиков.
  • Режим чтения.
  • Клонирование вкладки.
  • Менеджер загрузок.
Vivaldi
Vivaldi
Vivaldi
Vivaldi
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 552
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Vivaldi

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