Opera Mini 47.0.2254.146543 для Android Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик Tor Browser (Alpha) 68.6.0 для Android Официальный релиз анонимного и приватного Tor Browser для Android. Данный браузер обеспечивает приватность пользователя за счет маршрутизации и шифрования трафика по Opera 56.1.2780.51589 для Android Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

Google Chrome 80.0.3987.162 для Android Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически Opera Max 3.1.52 для Android Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте UC Browser Mini 12.9.7.1173 для Android UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь