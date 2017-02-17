Lifesum для Android

Lifesum 4.2.5 для Android

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Описание Lifesum 4.2.5 для AndroidОписание   Скачать Lifesum 4.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (29,2 Мб) Скриншоты Lifesum 4.2.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Lifesum 4.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lifesum 4.2.5 для AndroidОтзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Lifesum - полезное приложение для Android, которое позволяет ежедневно контролировать свое питание и физическую активность, помогает правильно подбирать продукты питания и избавляться от вредных привычек.

Программа будет полезна тем пользователям, которые стремятся избавиться от лишнего веса, хотят контролировать свой ежедневный рацион питания или оптимизировать поступление питательных веществ в организм при значительной физической нагрузке.

Перед началом использования необходимо создать свой личный профиль, указав дату рождения, пол, рост, вес, а также сформулировать цель, после чего приложение установит ориентировочную дату, когда вы сможете ее достичь.

Основные возможности Lifesum:

  • Встроенное устройство для считывания штрих-кодов различных продуктов.
  • Наличие базы данных, содержащей информацию о питательной ценности продуктов.
  • Отслеживание физической активности.
  • Возможность подключения к приложениям для контроля физической активности (Runkeeper, Moves и пр.).
  • Возможность ежедневно оценивать свои усилия с помощью наглядных графиков и сводок.
  • Поддержка наиболее популярных диет.
Скриншоты Lifesum:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 764
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье

Отзывы о программе Lifesum

Руслана про Lifesum 2.4.9 для Android [25-03-2015]

Как сменить язык в программе??7
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