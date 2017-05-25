Driver Talent (ранее DriveTheLife) - бесплатная программа для автоматического поиска и установки драйверов. Программа сканирует систему, после предлагает создать Backup основных драйверов, и формирует список с драйверами, требующими обновления и восстановления.
Приложение помогает восстановить, обновить, сделать резервное копирование и удалить драйвера, тем самым исправляя проблемы, связанные с нестабильной работой дисплея, графики, видео карты, сети, USB, материнской платой, звуковой карты. Находит наиболее подходящие драйверы для вашего устройства, для обеспечения наилучшей производительности ПК.
Особенности программы:
Создание резервных копий.
Все операции производятся в скрытом режиме, без каких-либо подсказок или предупреждений.
Выводит путь к архивам драйверов. Это позволяет переустановить их в другой системе без дополнительного скачивания.
Интуитивно понятный интерфейс, с выделенными основными функциями.
Производит оценку устройства и проверку совместимости.
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих
Отзывы о программе Driver Talent
Сергей про Driver Talent 6.4.41.134 [24-02-2016]
ну какая она бесплатная7 ищет-да, качает-да. а ставить- просит pro-версию | 1 | Ответить
Реалист в ответ Сергей про Driver Talent 6.4.43.138 [02-04-2016]
Сергей! Вы вручную можете найти в папке скачанное обновление и установить. 1 | 3 | Ответить
Aleksey про Driver Talent 6.4.37.126 [07-01-2016]
прога норм а вот ключ зачем сделали?с ключем это тупо!есче и затраты! 1 | | Ответить
Lesson про Driver Talent 6.4.34.120 [15-11-2015]
делал недавно даунгрейд операционки на ноуте HP 15r083sr, с windows 10 до windows 7. драйверы с оф сайта HP на семерку не установились, помогла только установка левых дров через эту программу 1 | 1 | Ответить
(ерж про DriveTheLife 6.2.3.8 [09-05-2015]
Не разделяю всеобщих восторгов по поводу этой программы: предлагал к загрузке драйвер одного производителя, а поставил другого. Есть плюсы в том, что можно выбирать версии драйверов по дате, версии, если есть вариант драйвера от производителя ноута, то он обозначается зелёной меткой, однако, повторюсь,данная версия установила драйвер ДРУГОГО производителя. | 1 | Ответить
Игорь про DriveTheLife 6.2.0.2 [22-04-2015]
Отличная,удобная,красивая и нужная программа.Поставил на замену Driver Booster,так как Norton ee удалил(не стал выяснять почему,т.к.доверяю своему антивирусу).Считаю безопасной-обновила только драйвер звука без проблем.Английский не помеха-для перевода интерфейсов программ использую Screen Translator. 3 | 1 | Ответить