Driver Talent (ранее DriveTheLife) - бесплатная программа для автоматического поиска и установки драйверов. Программа сканирует систему, после предлагает создать Backup основных драйверов, и формирует список с драйверами, требующими обновления и восстановления.

Приложение помогает восстановить, обновить, сделать резервное копирование и удалить драйвера, тем самым исправляя проблемы, связанные с нестабильной работой дисплея, графики, видео карты, сети, USB, материнской платой, звуковой карты. Находит наиболее подходящие драйверы для вашего устройства, для обеспечения наилучшей производительности ПК.

Особенности программы: