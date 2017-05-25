Driver Talent для Windows

Driver Talent 6.5.52.156

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Описание Driver Talent 6.5.52.156Описание   Скачать Driver Talent 6.5.52.156СКАЧАТЬ (11,57 Мб) Скриншоты Driver Talent 6.5.52.156Скриншоты (4)   Статистика Driver Talent 6.5.52.156Статистика   Отзывы о Driver Talent 6.5.52.156Отзывы (8)  
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4.15 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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Driver Talent (ранее DriveTheLife) - бесплатная программа для автоматического поиска и установки драйверов. Программа сканирует систему, после предлагает создать Backup основных драйверов, и формирует список с драйверами, требующими обновления и восстановления.

Приложение помогает восстановить, обновить, сделать резервное копирование и удалить драйвера, тем самым исправляя проблемы, связанные с нестабильной работой дисплея, графики, видео карты, сети, USB, материнской платой, звуковой карты. Находит наиболее подходящие драйверы для вашего устройства, для обеспечения наилучшей производительности ПК.

Особенности программы:

  • Создание резервных копий.
  • Все операции производятся в скрытом режиме, без каких-либо подсказок или предупреждений.
  • Выводит путь к архивам драйверов. Это позволяет переустановить их в другой системе без дополнительного скачивания.
  • Интуитивно понятный интерфейс, с выделенными основными функциями.
  • Производит оценку устройства и проверку совместимости.
Скриншоты Driver Talent:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 11 337
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе Driver Talent

Сергей про Driver Talent 6.4.41.134 [24-02-2016]

ну какая она бесплатная7 ищет-да, качает-да. а ставить- просит pro-версию
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Реалист в ответ Сергей про Driver Talent 6.4.43.138 [02-04-2016]

Сергей! Вы вручную можете найти в папке скачанное обновление и установить.
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Aleksey про Driver Talent 6.4.37.126 [07-01-2016]

прога норм а вот ключ зачем сделали?с ключем это тупо!есче и затраты!
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Lesson про Driver Talent 6.4.34.120 [15-11-2015]

делал недавно даунгрейд операционки на ноуте HP 15r083sr, с windows 10 до windows 7. драйверы с оф сайта HP на семерку не установились, помогла только установка левых дров через эту программу
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(ерж про DriveTheLife 6.2.3.8 [09-05-2015]

Не разделяю всеобщих восторгов по поводу этой программы: предлагал к загрузке драйвер одного производителя, а поставил другого. Есть плюсы в том, что можно выбирать версии драйверов по дате, версии, если есть вариант драйвера от производителя ноута, то он обозначается зелёной меткой, однако, повторюсь,данная версия установила драйвер ДРУГОГО производителя.
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Игорь про DriveTheLife 6.2.0.2 [22-04-2015]

Отличная,удобная,красивая и нужная программа.Поставил на замену Driver Booster,так как Norton ee удалил(не стал выяснять почему,т.к.доверяю своему антивирусу).Считаю безопасной-обновила только драйвер звука без проблем.Английский не помеха-для перевода интерфейсов программ использую Screen Translator.
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