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Driver Talent for Network Card для Windows

Driver Talent for Network Card 7.1.15.48

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Описание Driver Talent for Network Card 7.1.15.48Описание   Скачать Driver Talent for Network Card 7.1.15.48СКАЧАТЬ (191,96 Мб) Скриншоты Driver Talent for Network Card 7.1.15.48Скриншоты (7)   Статистика Driver Talent for Network Card 7.1.15.48Статистика   Отзывы о Driver Talent for Network Card 7.1.15.48Отзывы (3)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Driver Talent for Network Card - программа, которая поможет Вам найти и установить отсутствующие драйвера сетевых карт для Вашей конфигурации ПК. Бывает, что после установки (переустановки) системы Windows или сбоев в ее работе, Вы не можете выйти в Интернет из-за отсутствия соответствующего драйвера. В таком случае Вам поможет это приложение, которое просканирует всю систему и установит самые свежие версии нужных сетевых драйверов.

Эта программа содержит библиотеку интегрированных драйверов практически для всех известных сетевых карт, включая как проводные, так и беспроводных адаптеры. При этом активное подключение к Интернету не требуется (да его в общем-то и не должно быть, если уж Вы обратили внимание на это ПО).

Интерфейс Driver Talent for Network Card в целом интуитивно понятен, сложностей с его освоением возникнуть не должно. Запустите сканирование системы, после которого в основном окошке Вы увидите список всех сетевых драйверов, в том числе и тех, которые нуждаются в обновлении. Запустив загрузку нужных, уже через несколько минут на Вашем ПК будут самые актуальные и стабильные драйвера для имеющегося оборудования.

Кроме этого в программе есть некоторый дополнительный функционал: резервное копирование и восстановление "дров", деинсталляция ненужных, драйвера для внешних периферийных устройств и др.

Примечание. Для использования всех возможностей приложения нужно пройти бесплатную регистрацию: ввести адрес электронной почты, на который придет активационный код.

Driver Talent for Network Card
Driver Talent for Network Card
Driver Talent for Network Card
Driver Talent for Network Card
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 292
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе Driver Talent for Network Card

Tau Svetvechnogo про Driver Talent for Network Card 6.5.63.178 [01-02-2018]

Програма ищет драйвера без подключения к интернету. Посмотрите на размер и станет всё понятно.
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Александр про Driver Talent for Network Card 6.4.41.134 [30-07-2016]

Забавно. Driver Talent for Network Card - ищет и устанавливает драйвер сетевой карты. Для установки нужен Интернет, для Интернета установленный драйвер ....
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Whilson B про Driver Talent for Network Card 6.4.41.134 [07-07-2016]

Driver Talent for Network Card is so good for me. I don't need to search and find the correct drivers online any more. Amazing.
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