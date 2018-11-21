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Ghostery Privacy Browser для Android

Ghostery Privacy Browser 2.0.9 для Android

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Описание Ghostery Privacy Browser 2.0.9 для AndroidОписание   Скачать Ghostery Privacy Browser 2.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (37,22 Мб) Скриншоты Ghostery Privacy Browser 2.0.9 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Ghostery Privacy Browser 2.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ghostery Privacy Browser 2.0.9 для AndroidОтзывы (3)  
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Ghostery Privacy Browser - бесплатный браузер для мобильных устройств на базе Android, который пригодится пользователям, ставящим собственную приватность и конфиденциальность при серфинге в Интернете на первое место.

Ghostery Privacy Browser позволяет обнаруживать и при желании блокировать встроенные в веб-страницу элементы, использующие отслеживающие технологии, например трекеры, виджеты социальных сетей, счетчики и прочие объекты, размещенные на веб-страницах с помощью Facebook, Google Analytics, Yandex.Metrics и более 500 других компаний, заинтересованных в информации о предпочтениях и привычках пользователя в сети Интернет.

Также присутствует функция GhostRank, которая предназначена для улучшения и поддержки сервиса Ghostery, путем сбора анонимной информации о новых трекерах, с которыми столкнулся пользователь.

Что нового в Ghostery Privacy Browser 2.0.9 для Android?
  • Исправлены некоторые проблемы, связанные с производительностью
  • Обновлен UI и UX
  • Расширенные функции блокировки трекера, включая контроль трекера на уровне страницы
  • Встроенный приватный поисковый индекс
  • Встроенные дополнительные возможности браузера
  • Встроенные функции блокировки рекламы и обеспечения дополнительной конфиденциальности
Скриншоты Ghostery Privacy Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 683
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Браузеры
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Отзывы о программе Ghostery Privacy Browser

Nemo про Ghostery Privacy Browser 1.4.0.6 для Android [10-03-2018]

Немного не очень он. Вкладки открывать трудно и не привычно.
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Сергей про Ghostery Privacy Browser 1.3.3 для Android [01-12-2016]

Пользую его больше года, пока замены не вижу,без лишних наворотов, все по делу. Рекомендую.
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Анатолий про Ghostery Privacy Browser 1.3.3 для Android [07-08-2016]

Отличный браузер! Встроенный защитный режим Ghost! Защита в он-лайн режиме! Защита IP адреса! Полная конфидециальность! Что еще нужно для свободы серфинга? Рекомендую всем!
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